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Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" dünyada tarihe geçti: ABD'yi vergiye bağladı, ilki başardı!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
15:37
Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" dünyada tarihe geçti: ABD'yi vergiye bağladı, ilki başardı!
Osmanlı Devleti tarihin en önemli imparatorluklarından biri olarak uzun yıllar boyunca dünyada 'Süper Güç' olarak yer aldı. Osmanlı Devleti'nin cihana nam salan Sultanları gibi kudretli paşaları da vardı. Onlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa... Cezayirli Hasan Paşa, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyada vergiye bağlayan tek kişi olarak tarihe geçti. Aslanları bile evcilleştiren ve yanından ayırmayan Hasan Paşa bu özellikleriyle büyük de bir şöhrete kavuştu. Peki 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? İşte hikayesi ve merak edilenler!