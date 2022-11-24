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Haberler Yaşam ÖSYM 2023 sınav takvimi belli oldu! 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:50

ÖSYM 2023 sınav takvimi belli oldu! 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL gibi her yıl 50'ye yakın sınavı organize eden ÖSYM bu sınavların başvuru ve sonuçlarının da dahil olduğu tarihleri yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Bu sınavlara katılım sağlayacak adaylar yayımlanan takvimdeki sınavların tarihlerini merak ediyor. Buna göre; her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı 2023 KPSS, YKS ve DGS sınav tarihleri merak konusu haline geldi. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ve tüm detaylar…

ÖSYM 2023 sınav takvimi belli oldu! 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavların tarihleri 2022 ÖSYM sınav takvimi erişime açıldı. Bu kapsamda KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL gibi milyonların katılım sağladığı sınavların bu sene ne zaman yapılacağına ilişkin sorular gelen açıklama ile yanıt bulmuş oldu. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ve tüm detaylar…

ÖSYM 2023 sınav takvimi belli oldu! 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir.Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Buna göre;

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