Haberler Yaşam ÖSYM 2023 sınav takvimi belli oldu! 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:50

ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL gibi her yıl 50'ye yakın sınavı organize eden ÖSYM bu sınavların başvuru ve sonuçlarının da dahil olduğu tarihleri yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Bu sınavlara katılım sağlayacak adaylar yayımlanan takvimdeki sınavların tarihlerini merak ediyor. Buna göre; her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı 2023 KPSS, YKS ve DGS sınav tarihleri merak konusu haline geldi. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ve tüm detaylar…