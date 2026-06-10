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ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES başvuruları nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 21:40
ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES başvuruları nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim planlayan binlerce adayın gündeminde 2026-ALES/2 süreci yer alıyor. ÖSYM'nin güncel sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri ve sınav günü netleşti. 2026-ALES/2 başvuruları başlamasıyla adaylar işlemlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirebiliyor. Sınav ücreti ve diğer detaylar ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor.