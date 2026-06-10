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Haberler Yaşam ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES başvuruları nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 21:40

ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES başvuruları nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim planlayan binlerce adayın gündeminde 2026-ALES/2 süreci yer alıyor. ÖSYM'nin güncel sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri ve sınav günü netleşti. 2026-ALES/2 başvuruları başlamasıyla adaylar işlemlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirebiliyor. Sınav ücreti ve diğer detaylar ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

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ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES başvuruları nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ALES/2 başvuru süreci başladı. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı takvim doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Son güncellemeyle sınav tarihinde yapılan değişiklik dikkat çekerken, başvuru ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES başvuruları nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için başvuru süreci 10 Haziran 2026 tarihinde başladı. Adayların sınav sistemine kayıtlarını yapabileceği ve oturum tercihlerini belirleyebileceği bu süreç, 18 Haziran 2026 saat 23:59'da sona erecek.

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ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES başvuruları nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) internet adresi ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle kolayca gerçekleştirilebilecek.

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ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES başvuruları nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2026 ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için ÖSYM'nin belirlediği ALES başvuru ücreti 1.200 TL'dir. Sınava katılım sağlayacak olan adayların, 10-18 Haziran tarihleri arasında başvuru formunu doldurduktan sonra sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES başvuruları nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı takvimde ALES/2 sınavının 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı belirtilmişti. Ancak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle sınav takviminde güncelleme yapıldı. Buna göre 2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ALES #ÖSYM

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