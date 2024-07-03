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Haberler Yaşam ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı! MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:50

ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı! MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KPSS-2024/6: Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması için https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapabilecek. Peki, KPSS-2024/6 MEB personel tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?

ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı! MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayımlanan KPSS-2024/6 Tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS 2024/6 ile Milli Eğitim Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı yapılacak.Tercih yapacak adaylar kılavuz bilgilerine göre nasıl tercih yapılır, tercih ücreti ne kadar araştırıyor. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?

ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı! MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KPSS-2024/6 MEB TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/6 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı KPSS-2024/6 Tercih Kılavuzu için tıklayınız!

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ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı! MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KPSS-2024/6 TERCİHİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı! MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KPSS-2024/6 TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (80,00 TL) yatıracaklardır.

ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı! MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Millî Eğitim Bakanlığından öğreneceklerdir.

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