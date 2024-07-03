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ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı! MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
11:50
ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı! MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?
KPSS-2024/6: Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması için https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapabilecek. Peki, KPSS-2024/6 MEB personel tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman?