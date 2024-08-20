ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2024 EKPSS tercih kılavuzu için geri sayım başladı. ÖSYM takvimi ile yayımlanması beklenen kılavuz ile adaylar kamuda boş bulunan engelli kontenjanları için tercih yapacak. Bu kapsamda adaylar, gözlerini Aday İşlemleri Sistemi'ne çevirdi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?