Giriş Tarihi: 20.08.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
19:21
ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu sorgulanıyor. ÖSYM'den yapılacak duyuru ile EKPSS tercihlerinin başlayacağı tarih belli olurken, adaylar için yeni bir serüven başlayacak. Kamuda boş olan kontenjanlara yerleşecek olan EKPSS adayları kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?