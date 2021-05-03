Akademik kariyer hayali kuran vatandaşların katılım sağladığı ALES sınav sonuçları, soru ve cevapları için gözler ÖSYM'de! Geçtiğimiz gün düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 12.45'te sona ermiş ve 150 dakikalık sınavda adaylar kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak üzere adeta ter dökmüştü. Bugün ise binlerce aday "ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere ÖSYM sınavlara ilişkin soru kitapçıkları ile soru ve cevaplarını genellikle 1-2 gün içerisinde erişime açıyor. Peki, ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…