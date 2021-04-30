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Haberler Yaşam ÖSYM ile MSÜ taban puanları belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ taban puanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 15:40

ÖSYM ile belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi açıklandı mı?

30 Nisan 2021 tarihinde MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı ve tercih işlemleri başladı. 19 Mayıs'a kadar sürecek olan tercih işlemleri ile birlikte merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; tercih işlemleri personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından "MSÜ taban puanları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Milli Savunma Üniversitesi belli oldu mu? İşte sürece yönelik detaylar!

MSÜ taban puanları belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 30 Nisan 2021 tarihinde ise MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı ve tercih işlemleri bu şekilde başladı. 19 Mayıs'ta sona erecek tercih işlemleri ile birlikte sorgulamaları başladı. Bu yılın MSÜ taban puanları, adaylar tarafından merak ediliyor. belli oldu mu? İşte bilgiler!

MSÜ taban puanları belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ TABAN PUANLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

Henüz bu yılın henüz açıklanmadı.

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YILI TABAN PUANLARI İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ;

MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

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MSÜ taban puanları belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

MSÜ taban puanları belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

MSÜ taban puanları belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ taban puanları açıklandı mı?
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