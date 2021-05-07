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Haberler Yaşam ÖSYM ile YDS sonuçları erişime açıldı! 2021 YDS/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 14:01

ile erişime açıldı! 2021 /1 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

'na giren öğrenciler sorgulamasına başladı. 18 Nisan'da düzenlenen sınava katılım gösteren on binlerce aday, hakkında araştırmalarını yoğunlaştırmıştı. Akademik kariyer hayatına devam etmek isteyenler için tarafından sonuçların erişime açıldığını bildirdi. Yaşanan bu gelişmenin üzerine sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi. Bu kapsamda; YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM ile YDS sonuçları erişime açıldı! 2021 YDS/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

tarafından beklenenden erken erişime açıldı. Yabancı Dil alanında sınava giren öğrenciler gözlerini ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevirmişti. ÖSYM'nin Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, 18 Nisan'da uygulanan 'na (2021-/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçların 11 Mayıs'ta açıklanması bekleniyordu. ÖSYM, YDS sınav sonuçları için adayları daha fazla bekletmeyerek, belirttiği tarihten önce sonuçları erişime açtı. Buna göre; YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM ile YDS sonuçları erişime açıldı! 2021 YDS/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

YDS SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI! ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

ile ilgili son dakika açıklaması 'den geldi. ÖSYM tarafından gelen son duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına 7 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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ÖSYM ile YDS sonuçları erişime açıldı! 2021 YDS/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

YDS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM ile YDS sonuçları erişime açıldı! 2021 YDS/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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ÖSYM ile YDS sonuçları erişime açıldı! 2021 YDS/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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