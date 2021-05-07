ÖSYM ile YDS sonuçları erişime açıldı! 2021 YDS/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giren öğrenciler YDS sınav sonuçları sorgulamasına başladı. 18 Nisan'da düzenlenen sınava katılım gösteren on binlerce aday, YDS sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırmıştı. Akademik kariyer hayatına devam etmek isteyenler için ÖSYM tarafından sonuçların erişime açıldığını bildirdi. Yaşanan bu gelişmenin üzerine YDS sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi. Bu kapsamda; YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?