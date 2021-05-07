ÖSYM ile YDS sonuçları erişime açıldı! 2021 YDS/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

YDS SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI! ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

YDS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM'den geldi. ÖSYM tarafından gelen son duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına 7 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.