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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 14:47

ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM takvimiyle birlikte 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS tarihleri ilan edildi. Kamu personeli olarak görev almak isteyen adaylar sınav başvuruları için ais.osym.gov.tr ekranını kontrol ediyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri için yapılacak olan sınavlarda Genel Kültür-Genel Yetenek, MEB Akademi Giriş ve ÖABT oturumlarına dair tüm detaylar da belli oldu. Başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri de takvimle belirtildi. Peki, 2025 KPSS hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte KPSS başvuru tarihleri ve sınav günleri de açıklığa kavuştu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adayların katılacağı oturumlarla ilgili detaylar belli oldu. Peki, 2025 KPSS hangi tarihte gerçekleştirilecek?

ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM TAKVİMİ PAYLAŞTI: KPSS TARİHLERİ NETLEŞTİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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