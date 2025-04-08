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ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
14:47
ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
ÖSYM takvimiyle birlikte 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS tarihleri ilan edildi. Kamu personeli olarak görev almak isteyen adaylar sınav başvuruları için ais.osym.gov.tr ekranını kontrol ediyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri için yapılacak olan sınavlarda Genel Kültür-Genel Yetenek, MEB Akademi Giriş ve ÖABT oturumlarına dair tüm detaylar da belli oldu. Başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri de takvimle belirtildi. Peki, 2025 KPSS hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…