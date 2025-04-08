ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte KPSS başvuru tarihleri ve sınav günleri de açıklığa kavuştu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adayların katılacağı oturumlarla ilgili detaylar belli oldu. Peki, 2025 KPSS hangi tarihte gerçekleştirilecek?