ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, sınavlar hangi tarihte?

2025 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Bu sene uygulanacak KPSS sınavına başvuru ve oturum tarihleri de takvim kapsamında yer aldı. Bilindiği özere lisans adayları sınava her yıl katılabilirken lise ve ön lisans mezunları ise iki sende bir katılabiliyor. Peki, 2025 KPSS sınavı ne zaman? KPSS lise ve önlisans sınavları bu yıl yapılacak mı?