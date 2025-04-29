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ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, sınavlar hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
14:24
ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, sınavlar hangi tarihte?
ÖSYM takvimine göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bu yıl yalnızca lisans mezunları sınava katılabilecek; ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde ise 2025 yılı içerisinde sınav düzenlenmeyecek. Peki 2025 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman sona erecek?