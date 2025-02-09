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Giriş Tarihi: 09.02.2025 01:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 01:25

ÖSYM KPSS TARİHLERİ: 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları, sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2025 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle kesinleşti. KPSS'ye başvurmak isteyen adaylar, bu takvime göre başvurularını yaparak ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleşmek için hazırlıklara başlayacak. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihleri ve önemli bilgiler…

ÖSYM KPSS TARİHLERİ: 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları, sınavları ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Bu doğrultuda KPSS başvuru ve sınav tarihleri kesinleşti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde sınavlara katılacak adaylar için süreç artık netleşmiş durumda. Peki, 2025 KPSS sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak? İşte, 2025 KPSS'nin ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki sınav tarihleri ve detaylar...

ÖSYM KPSS TARİHLERİ: 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları, sınavları ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM DUYURDU: TAKVİM YAYINLANDI, KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ: 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları, sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ: 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları, sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ: 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları, sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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