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ÖSYM KPSS TARİHLERİ: 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları, sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
01:25
ÖSYM KPSS TARİHLERİ: 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları, sınavları ne zaman, hangi tarihte?
2025 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle kesinleşti. KPSS'ye başvurmak isteyen adaylar, bu takvime göre başvurularını yaparak ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleşmek için hazırlıklara başlayacak. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihleri ve önemli bilgiler…