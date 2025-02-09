ÖSYM KPSS TARİHLERİ: 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları, sınavları ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Bu doğrultuda KPSS başvuru ve sınav tarihleri kesinleşti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde sınavlara katılacak adaylar için süreç artık netleşmiş durumda. Peki, 2025 KPSS sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak? İşte, 2025 KPSS'nin ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki sınav tarihleri ve detaylar...