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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
14:28
ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmayı planlayan adaylar için 2025 yılı sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumları farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumları iki yılda bir düzenlenirken, Lisans oturumları her yıl yapılıyor. Peki; 2025 KPSS ne zaman yapılacak?