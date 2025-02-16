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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:28

ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmayı planlayan adaylar için 2025 yılı sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumları farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumları iki yılda bir düzenlenirken, Lisans oturumları her yıl yapılıyor. Peki; 2025 KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimini açıkladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için KPSS Lisans oturumları her yıl düzenlenirken, Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumları iki yılda bir yapılmaktadır. Bu nedenle, 2025 yılında sadece Lisans mezunları için sınav gerçekleştirilecektir. Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?

ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM İLE KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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