ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimini açıkladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için KPSS Lisans oturumları her yıl düzenlenirken, Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumları iki yılda bir yapılmaktadır. Bu nedenle, 2025 yılında sadece Lisans mezunları için sınav gerçekleştirilecektir. Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?