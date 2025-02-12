ÖSYM KPSS TARİHLERİ: Takvim açıklandı! 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini açıklamasıyla KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Açıklanan takvime göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde sınava girecek adayların katılacağı oturumlara dair detaylar duyuruldu. Peki, 2025 KPSS hangi tarihte yapılacak? İşte ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarının tarihleri…