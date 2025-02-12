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ÖSYM KPSS TARİHLERİ: Takvim açıklandı! 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
09:30
ÖSYM KPSS TARİHLERİ: Takvim açıklandı! 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?
ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri resmileşti. Bu yıl sınava katılacak adaylar, belirlenen tarihler doğrultusunda başvurularını yapabilecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara atanmak isteyenler için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan takvimde, Genel Yetenek-Genel Kültür, MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının tarihleri kesinleşti. Aynı zamanda, başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklama süreçleri de duyuruldu. Peki, 2025 KPSS ne zaman?