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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS TARİHLERİ: Takvim açıklandı! 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:30

ÖSYM KPSS TARİHLERİ: Takvim açıklandı! 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri resmileşti. Bu yıl sınava katılacak adaylar, belirlenen tarihler doğrultusunda başvurularını yapabilecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara atanmak isteyenler için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan takvimde, Genel Yetenek-Genel Kültür, MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının tarihleri kesinleşti. Aynı zamanda, başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklama süreçleri de duyuruldu. Peki, 2025 KPSS ne zaman?

ÖSYM KPSS TARİHLERİ: Takvim açıklandı! 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini açıklamasıyla KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Açıklanan takvime göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde sınava girecek adayların katılacağı oturumlara dair detaylar duyuruldu. Peki, 2025 KPSS hangi tarihte yapılacak? İşte ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarının tarihleri…

ÖSYM KPSS TARİHLERİ: Takvim açıklandı! 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

ÖSYM DUYURDU: KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ: Takvim açıklandı! 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ: Takvim açıklandı! 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ: Takvim açıklandı! 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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