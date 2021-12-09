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Haberler Yaşam ÖSYM personel alımı ne zaman? KPSS 60 puanla ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:38

ÖSYM personel alımı ne zaman? KPSS 60 puanla ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından ÖSYM personel alımı yapılacağı müjdesi verildi. İlana göre başvuru kılavuzu, şartları ve tarihi belli oldu. Duyuruya göre koruma ve güvenlik görevlisi alımı, sınav hizmetleri uzmanı alımı ve büro personeli alımı yapılacak. Kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği ÖSYM memur personel alımı detayları merak ediliyor. Peki ÖSYM personel alımı ne zaman? KPSS 60 puanla ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…

ÖSYM personel alımı ne zaman? KPSS 60 puanla ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kamu memuru olmak isteyen vatandaşlar ÖSYM personel alımı başvurusu ile ilgili araştırmalara başladı. Son olarak yayınlanan ilana göre güvenlik görevlisi ve büro personeli alımı için adaylara herhangi bir mülakat yapılmaksızın KPSS puanı sırasına göre değerlendirme yapılacak. ÖSYM toplamda 14 kişilik boş kadro ile sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak. Peki ÖSYM personel alımı ne zaman? KPSS 60 puanla ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÖSYM personel alımı ne zaman? KPSS 60 puanla ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÖSYM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

ÖSYM Kamu personeli alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 9 Aralık 2021 tarihi ile başvurular başlamış olup en geç 23 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR HANGİLERİDİR?

ÖSYM toplamda 14 kişilik boş kadro ile sözleşmeli Kamu personeli alımı yapacak. Bu yönde,

6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ( Erkek ),

3 Büro Personeli,

5 Sınav Hizmetleri Uzmanı,

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ÖSYM personel alımı ne zaman? KPSS 60 puanla ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 23 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmiyor.

GENEL ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2-Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

3-Adayların 170 cm'den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15'ten fazla 13'ten az olmaması,

4-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

5-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

6-Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

7-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak

8-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

2-Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

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