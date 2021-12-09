ÖSYM personel alımı ne zaman? KPSS 60 puanla ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÖSYM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

ÖSYM Kamu personeli alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 9 Aralık 2021 tarihi ile başvurular başlamış olup en geç 23 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR HANGİLERİDİR?

ÖSYM toplamda 14 kişilik boş kadro ile sözleşmeli Kamu personeli alımı yapacak. Bu yönde,

6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ( Erkek ),

3 Büro Personeli,

5 Sınav Hizmetleri Uzmanı,