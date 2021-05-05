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Haberler Yaşam ÖSYM sınav takvimi 2021: YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 13:26

sınav takvimi 2021: YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılan sınav takvimi yayınlandı. Her yıl belli tarihler aralığında düzenlenen YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Sınavlara hazırlanan vatandaşların ÖSYM sınav takviminde yer alan başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Aksi taktirde sınava girmeye hak kazanamıyorlar. Gelen son duyuruya göre 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5 sınavları ertelendi. Peki YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte ile ilgili detaylar…

ÖSYM sınav takvimi 2021: YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılan sınav takvimi yayınlandı. Her yıl belli tarihler aralığında düzenlenen YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Sınavlara hazırlanan vatandaşların ÖSYM sınav takviminde yer alan başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Aksi taktirde sınava girmeye hak kazanamıyorlar. Gelen son duyuruya göre 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5 sınavları ertelendi. Peki YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte ile ilgili detaylar…

ÖSYM sınav takvimi 2021: YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021

sınav takvimi binlerce adayın gündeminde bulunmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 yılı içinde düzenleyeceği sınavlara ait takvimi açıklanırken detaylar şöyle;

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR UYARISI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

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ÖSYM sınav takvimi 2021: YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK-GENEL KÜLTÜR, GENEL YETENEK

Sınav Tarihi: 01.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 07.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI

Sınav Tarihi: 15.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 08.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021-ALES/1

Sınav Tarihi: 02.05.2021

Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021

2021-ALES/2

Sınav Tarihi: 19.09.2021

Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021

2021 ALES/3

Sınav Tarihi: 21.11.2021

Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021

ÖSYM sınav takvimi 2021: YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/1

SINAV: 28.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

SINAV: 29.08.2021

BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

2021 YKS

TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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