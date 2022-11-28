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Haberler Yaşam ÖSYM sınav takvimi 2023 GÖRÜNTÜLE - ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 23:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 23:16

ÖSYM sınav takvimi 2023 GÖRÜNTÜLE - ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi geçtiğimiz günlerde 2023 ÖSYM sınav takvimini yayımlamış ve DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL gibi sınavların tarihleri netleşmişti. Önümüzdeki sene bu sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar bu kapsamda "ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ancak geçtiğimiz hafta YKS sınavının seçimle denk düşmesi ihtimali nedeniyle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunmuştu. Sınavın tarihinde bir değişiklik olup olmayacağını ise kurum duyuracak. Peki, ÖSYM sınav takvimi değişecek mi, geri mi çekildi? İşte detaylar.

ÖSYM sınav takvimi 2023 GÖRÜNTÜLE - ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?

ÖSYM sınav takvimi, son dönemde önümüzdeki sene sınavlara katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Özellikle de YKS tarihiyle ilgili olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez" açıklamasının ardından "ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son durum ve gelişmeler…

ÖSYM sınav takvimi 2023 GÖRÜNTÜLE - ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?

YKS SINAV TARİHİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) açıkladığı 2023'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine ilişkin olarak, "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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ÖSYM sınav takvimi 2023 GÖRÜNTÜLE - ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?

"ÖSYM'nin bugün açıkladığı takvime göre gelecek yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2023 seçimlerinde normal takvimin işlemesi durumunda 18 Haziran tarihinde seçim yapılacağı ifade edilmişti. Bu durum seçim tarihinin biraz daha öne alınacağı anlamına gelir mi?" sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

ÖSYM sınav takvimi 2023 GÖRÜNTÜLE - ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?

YKS SINAV TARİHİ DUYURULMUŞTU...

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

ÖSYM sınav takvimi 2023 GÖRÜNTÜLE - ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?

KPSS 2023 NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 23 Temmuz 2023,

KPSS Alan Bilgisi 29 Temmuz 2023, KPSS ÖABT ise 06 Ağustos 2023'de yapılacak.

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