ÖSYM sınav takvimi 2023 GÖRÜNTÜLE - ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi geçtiğimiz günlerde 2023 ÖSYM sınav takvimini yayımlamış ve DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL gibi sınavların tarihleri netleşmişti. Önümüzdeki sene bu sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar bu kapsamda "ÖSYM sınav takvimi ile 2023 DGS, YKS, KPSS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak, takvim değişecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ancak geçtiğimiz hafta YKS sınavının seçimle denk düşmesi ihtimali nedeniyle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunmuştu. Sınavın tarihinde bir değişiklik olup olmayacağını ise kurum duyuracak. Peki, ÖSYM sınav takvimi değişecek mi, geri mi çekildi? İşte detaylar.