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Haberler Yaşam ÖSYM takvimi ile YKS ve LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? LGS, YKS ve diğer ÖSYM sınavları ertelenecek mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 12:57

takvimi ile ve ertelendi mi, ne zaman yapılacak? LGS, YKS ve diğer ÖSYM sınavları ertelenecek mi?

ve 'in düzenlediği ve sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda " ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" soruları milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Her sene Haziran ayında düzenlenmekte olan bu sınavlar, ülke çapında tam kapanma kararıyla beraber birçok alanda erteleme ve kısıtlama kararlarının ardından gündeme taşındı. Bu kapsamda gözler sınavların tarihleriyle alakalı yeni bir düzenleme olup olmayacağı konusundaki gelişmelere çevrildi. İşte " ertelendi mi?" sorusunun yanıtı ve son dakika gelişmeleri…

ÖSYM takvimi ile YKS ve LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? LGS, YKS ve diğer ÖSYM sınavları ertelenecek mi?

Her sene milyonlarca adayın katılım sağladığı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Koronavirüs salgınına tedbiren alınan kısıtlama kararları sonrası okullarda 2. Dönem sınavlarının ertelendiği açıklaması gelmişti. Bu kapsamda " ve sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" soruları da adayların gündemine taşındı. Henüz sınavların ertelenmesine yönelik bir açıklama bulunmazken 2021 sınavlarının Haziran ayında belirtilen tarihlerde düzenlenmesi bekleniyor.

ÖSYM takvimi ile YKS ve LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? LGS, YKS ve diğer ÖSYM sınavları ertelenecek mi?

MEB'DEN ERTELENEN SINAVLARA DAİR AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.

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ÖSYM takvimi ile YKS ve LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? LGS, YKS ve diğer ÖSYM sınavları ertelenecek mi?

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, SON DURUM NEDİR?

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre, tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek, bu nedenle sınavları gerçekleştirilecek.

ÖSYM takvimi ile YKS ve LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? LGS, YKS ve diğer ÖSYM sınavları ertelenecek mi?

2021 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ÖSYM takvimi ile YKS ve LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? LGS, YKS ve diğer ÖSYM sınavları ertelenecek mi?

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS ERTELENDİ Mİ?

Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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