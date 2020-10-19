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ÖSYM tarih verdi: ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? 2020 erken açıklanır mı?

Ekim ayının sonlarına gelinirken 2020 ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Yabancı dil puanı için sınava katılım gösteren on binlerce aday, hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Adayların gerekli olan dil puanını alıp alamayacakları ise YDS sonuçları ile beraber netlik kazanacak. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu. Peki, 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 00:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 00:34
ÖSYM tarih verdi: YDS sınav sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? 2020 YDS sonuçları erken açıklanır mı?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz ayın sonunda düzenlenen sınava katılım gösteren on binlerce aday, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, adayların istedikleri yabancı dil puanını alıp alamayacakları 2020 ile belli olmuş olacak. Durum böyle olunca da, '2020 ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM'den sonuçların açıklanacağı tarih hakkında açıklama geldi. Peki, 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Detaylar şu şekilde;

ÖSYM tarih verdi: YDS sınav sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? 2020 YDS sonuçları erken açıklanır mı?

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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ÖSYM tarih verdi: YDS sınav sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? 2020 YDS sonuçları erken açıklanır mı?

YDS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

ÖSYM tarih verdi: YDS sınav sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? 2020 YDS sonuçları erken açıklanır mı?

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

ÖSYM tarih verdi: YDS sınav sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? 2020 YDS sonuçları erken açıklanır mı?

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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