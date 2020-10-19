ÖSYM tarih verdi: YDS sınav sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? 2020 YDS sonuçları erken açıklanır mı?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz ayın sonunda düzenlenen sınava katılım gösteren on binlerce aday, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, adayların istedikleri yabancı dil puanını alıp alamayacakları 2020 YDS sınav sonuçları ile belli olmuş olacak. Durum böyle olunca da, '2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM'den sonuçların açıklanacağı tarih hakkında açıklama geldi. Peki, 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Detaylar şu şekilde;