ÖSYM YKS TARİHLERİ 2025: TYT, AYT, YDT YKS oturumlarıyla üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

2025 yılında üniversiteye giriş yapacak adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini merakla bekliyordu. Başvuru süreci ve sınav tarihleri artık belli oldu. TYT, AYT ve YDT oturumlarının hangi gün gerçekleştirileceği açıklanırken, başvuruların başlayacağı tarih de netleşti. Peki, 2025 YKS başvuruları hangi tarihte alınacak? İşte detaylar…