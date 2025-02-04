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Haberler Yaşam ÖSYM YKS TARİHLERİ 2025: TYT, AYT, YDT YKS oturumlarıyla üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:19

ÖSYM YKS TARİHLERİ 2025: TYT, AYT, YDT YKS oturumlarıyla üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

2025 yılı üniversite sınavı için ÖSYM tarafından takvim paylaşıldı. Bilindiği gibi YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumdan oluşan sınavın başvuru, sınav ve geç başvuru tarihlerinin yer aldığı takvimle birlikte AİS öğrenci ekranından başvurular gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2025 üniversite sınavı başvuru tarihleri...

ÖSYM YKS TARİHLERİ 2025: TYT, AYT, YDT YKS oturumlarıyla üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

2025 yılında üniversiteye giriş yapacak adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini merakla bekliyordu. Başvuru süreci ve sınav tarihleri artık belli oldu. TYT, AYT ve YDT oturumlarının hangi gün gerçekleştirileceği açıklanırken, başvuruların başlayacağı tarih de netleşti. Peki, 2025 YKS başvuruları hangi tarihte alınacak? İşte detaylar…

ÖSYM YKS TARİHLERİ 2025: TYT, AYT, YDT YKS oturumlarıyla üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

ÖSYM DUYURDU: YKS TAKVİMİ AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 yılına ait sınav takvimi açıklandı!

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ÖSYM YKS TARİHLERİ 2025: TYT, AYT, YDT YKS oturumlarıyla üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM, 2025 YKS başvurularının 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını 3 Mart 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.

ÖSYM YKS TARİHLERİ 2025: TYT, AYT, YDT YKS oturumlarıyla üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

YKS SINAV TARİHLERİ
Üniversite sınavı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 21 Haziran 2025

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 22 Haziran 2025

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM YKS TARİHLERİ 2025: TYT, AYT, YDT YKS oturumlarıyla üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzun 6 Şubat öncesinde erişime açılması bekleniyor.

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