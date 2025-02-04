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ÖSYM YKS TARİHLERİ 2025: TYT, AYT, YDT YKS oturumlarıyla üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
15:19
ÖSYM YKS TARİHLERİ 2025: TYT, AYT, YDT YKS oturumlarıyla üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
2025 yılı üniversite sınavı için ÖSYM tarafından takvim paylaşıldı. Bilindiği gibi YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumdan oluşan sınavın başvuru, sınav ve geç başvuru tarihlerinin yer aldığı takvimle birlikte AİS öğrenci ekranından başvurular gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2025 üniversite sınavı başvuru tarihleri...