ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları belli oldu! YKS 2024 tercih sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS tercih sonuçları erişime açıldı. 19 Ağustos tarihinde başlayacak olan üniversite kayıtları öncesinde sonuçlar ilgiyle takip ediliyor. Peki, YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır, sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman?