Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
10:37
Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Aksiyon, gerilim ve macera türlerinin aranan ismi Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı yapım bu akşam ATV ekranlarında TV'de ilk kez yayımlanıyor. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ken Sanzel oturuyor. Otel Franco oyuncuları ve konusu en çok araştırılanlar arasında. Peki; Otel Franco filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...