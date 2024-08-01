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Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:37

Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Aksiyon, gerilim ve macera türlerinin aranan ismi Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı yapım bu akşam ATV ekranlarında TV'de ilk kez yayımlanıyor. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ken Sanzel oturuyor. Otel Franco oyuncuları ve konusu en çok araştırılanlar arasında. Peki; Otel Franco filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Otel Franco oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alıyor. Sinemaseverler ekran başında. Aksiyon dolu bir maceraya odaklanan yapımda tansiyon oldukça yüksek. Film ATV ekranlarında takip edilecek. Peki; Otel Franco filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi nerede ve ne zaman çekildi?

OTEL FRANCO FİLM KONUSU

Araña (Nicolas Cage)'nın işlettiği otele iki garip müşteri gelir. Araña kısa süre içinde bunların sıradan müşteriler olmadığını anlar. Bu iki adam, patronlarının elmaslarını çalan bir kadını arıyorlardır.

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Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi nerede ve ne zaman çekildi?

İşin içine, otelde kalan bir müşterinin peşindeki kiralık katil de girince otel içinde silahlar çekilir, amansız bir kovalamaca başlar.

Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi nerede ve ne zaman çekildi?

OTEL FRANCO FİLM OYUNCULARI

Nicolas Cage

Ryan Kwanten

Enrico Colantoni

Anabelle Acosta

Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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