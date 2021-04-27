Oteller kapandı mı, rezervasyon yapılıyor mu? Tam kapanmada oteller açık mı, çalışıyor mu?

OTELLER KAPANDI MI?

Türkiye'de tam kapanmaya geçilmesiyle birlikte oteller ile ilgili son gelişmeler araştırılıyor. Yayınlanan genelgede konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir açıklaması yer alırken otellerin son durumu ile ilgili detaylar şöyle;

OTELLER KAPANDI MI, TAM KAPANMADA OTELLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Otellerin son durumu İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer aldı. Yapılan açıklamayla tam kapanma boyunca otellerin akıbeti de belli oldu. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesinde, ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.'' ifadeleri yer alıyor.

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar kısıtlamalarda muaf olacak.