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Haberler Yaşam Oteller kapandı mı? Tam kapanmada oteller açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 10:22

? , çalışıyor mu?

Tam kapanma sürecine geçilirken otellerin çalışma durumu merak ediliyor. Artan vaka sayısını kontrol altına alabilmek için yeni koronavirüs tedbirleri duyurulurken , çalışıyor mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Daha önceden otel rezervasyonu yapan vatandaşlar ile işletme sahipleri konuya yönelik detaylı bilgi araştırmasına çıktı. genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kurum ve kuruluşlar duyuruldu. Yayınlanan genelge ile oteller ve konaklama tesisleri içinde kısıtlama kararı geldi. Buna göre; Oteller kapandı mı? , çalışıyor mu? İşte otellerin son durumu

Oteller kapandı mı? Tam kapanmada oteller açık mı, çalışıyor mu?

genelgesi ile otelleri çalışma durumu milyonların gündemine yerleşen konulardan biri oldu. Söz konusu kararlar, sokağa çıkma yasağından kamu çalışanlarının mesai saatlerine kadar pek çok düzenlemeyi kapsıyor. Bu bağlamda otellerin faaliyet düzeninde bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Peki, ? , çalışıyor mu?

Oteller kapandı mı? Tam kapanmada oteller açık mı, çalışıyor mu?

OTELLER KAPANDI MI?

Türkiye'de tam kapanmaya geçilmesiyle birlikte oteller ile ilgili son gelişmeler araştırılıyor. Yayınlanan genelgede konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir açıklaması yer alırken otellerin son durumu ile ilgili detaylar şöyle;

OTELLER KAPANDI MI, TAM KAPANMADA OTELLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Otellerin son durumu genelgesinde yer aldı. Yapılan açıklamayla tam kapanma boyunca otellerin akıbeti de belli oldu. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesinde, ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.'' ifadeleri yer alıyor.

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar kısıtlamalarda muaf olacak.

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Oteller kapandı mı? Tam kapanmada oteller açık mı, çalışıyor mu?

TAM KAPANMA KARARLARI

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden

Oteller kapandı mı? Tam kapanmada oteller açık mı, çalışıyor mu?
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Oteller kapandı mı? Tam kapanmada oteller açık mı, çalışıyor mu?
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