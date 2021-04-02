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Haberler Yaşam Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları 2021: 2 Nisan En güzel, resimli Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçeneği!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 09:34

sözleri ve mesajları 2021: 2 Nisan En güzel, resimli Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçeneği!

Dünyanın her yerinde 2 Nisan günü otizmle ilgili farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de konuya ilgi çekebilmek için 2 Nisan mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bugünle ilgili olarak kısa, uzun, en güzel, resimli Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri seçenekleri öne çıkmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce vatandaş başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralardan 'Otizm hastalık değil, farklılıktır' mesajı veriyor. İşte 2021 Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri!

Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları 2021: 2 Nisan En güzel, resimli Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçeneği!

Nisan ayına girmemizle birlikte mesajları ve sözleri araştırılıyor. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanırken bu günü anlamlı sözler ve mesajlarla kutlamak isteyenler ise internette araştırma yapıyor. Binlerce vatandaş otizm hastalık değil farkındalık mesajı ile tüm dünyayı bilinçlendirmeye davet ederken kısa, uzun, anlamlı, en güzel Otizm Farkındalık Günü mesajları atmaya çalışıyor. Günün anlam ve önemine dair en güzel mesajları ve sözleri yakınlarına göndermek isteyenler için Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri sizlerle…

EN GÜZEL, KISA VE UZUN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bugünün anlam ve önemine dair en güzel mesajları ve sözleri yakınlarına göndermek isteyenler için ve sözleri haberimizde yer alıyor. Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için kısa, uzun mesajlar ve sözler büyük anlam taşıyor.

Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları 2021: 2 Nisan En güzel, resimli Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçeneği!

2 NİSAN DÜNYA OTİZM GÜNÜ MESAJLARI

Otizmi bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Farkındayım farkında olun.

Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.

Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.

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Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları 2021: 2 Nisan En güzel, resimli Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçeneği!

Öfke nöbetlerinin otizmin bir göstergesi olduğuna değil, otizmi anlamada başarısız olduğumuzun bir göstergesi olduğuna inanıyorum.

Uzmanlar otizm hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler fakat kendi çocuğunuzun uzmanı sizsiniz.

Frakında olmanız için otizmli bir yakınınızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenme ile otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durmalıyız.

Otizmli bir beyin eşsizdir. Otizm bir eksiklik olarak algılanır, çünkü çocuk zamanla diğer insanlar gibi iletişim kuramaz, etrafındaki dünyayı anlayamaz ama fırsat verirseniz büyük bir yeteneği doğurabilecek bir eksikliktir bu!

Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları 2021: 2 Nisan En güzel, resimli Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçeneği!

OTİZM GÜNÜ SÖZLERİ

Farkındayım farkında olun,

Otizmin farkındayız, onların yanındayız,

Otizm eksiklik değil, farklılıktır,

Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları 2021: 2 Nisan En güzel, resimli Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçeneği!

Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.

Otizme bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın.

Otizm şu anda, bütün dünyada salgın hastalık gibi yayılıyor. Veba gibi… Sorumlusu hepimiziz. Dünyayı kirletenler.

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