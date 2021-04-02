Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları 2021: 2 Nisan En güzel, resimli Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçeneği!

Dünyanın her yerinde 2 Nisan günü otizmle ilgili farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de konuya ilgi çekebilmek için 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bugünle ilgili olarak kısa, uzun, en güzel, resimli Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri seçenekleri öne çıkmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce vatandaş başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralardan 'Otizm hastalık değil, farklılıktır' mesajı veriyor. İşte 2021 Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri!