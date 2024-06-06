Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet törenine alınmamıştı: Okul hakkında soruşturma başlatıldı!

"OĞLUMU BİR BİREY OLARAK GÖRMEYİ BIRAKIN..."

Görüntülerin paylaşım rekoru kırması üzerine anne Ezgi Desovalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oğlu Asil'in kutlamalara dahil edilmediğini açıkladı. Duruma isyan eden anne Desovalı, "Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlerden canım oğlum için destek bekliyorum. Ve bilin ki sadece özet geçiyorum. Oğlum Asil Ahmet Kurt anaokulu kaynaştırma öğrencisidir. Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Ağladım içime attım sustum. Okul değiştirdik. Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi yemediği biline biline. Sürekli alttan aldık ki beni tanıyan bilir çok sabırlıyım. Ne istedilerse yaptık. Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb. istenmedi bile ki alalım. Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Şimdi olacak derken her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugün ki mezuniyet ile yıkıma uğradım.