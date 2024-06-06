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Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet törenine alınmamıştı: Okul hakkında soruşturma başlatıldı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
21:46
İstanbul'da otizmli Asil Ahmet Kurt iddiaya göre kaynaştırma öğrencisi olarak başladığı Mustafa Pars Anaokulu'nda ayrımcılığa uğradı. Yaşıtları mezuniyet töreninde eğlendiği sırada o salonun arka koltuklarında annesi ile dans etmek zorunda kaldı. O anlar, sosyal medyada büyük tepki alırken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili düğmeye bastı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Asil ve annesi Ezgi Desovalı hakkında açıklama yaptı.