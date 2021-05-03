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Haberler Yaşam Oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? Oto tamircileri açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı
Giriş Tarihi: 03.05.2021 00:29 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 00:41

Oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? Oto tamircileri açık mı, kapalı mı? son dakika açıkladı

2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son kabine toplantısının ardından 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yurt genelinde tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı duyurulmuş ve geçtiğimiz Perşembe günü başlatılmıştı. Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak genelge yayımlaması sonrasında kamuoyundan en fazla gelen sorulara yanıt verilen bir bilgilendirme metni yayımladı. Merak edilen tam kapanmada oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? sorusuyla araştırılan konuya ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Tam kapanmada oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısı (bakanlar kurulu) ardından 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuş ve geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle bu uygulama başlatılmıştı. tarafından tam kapanma sokağa çıkma yasağına ilişkin halk tarafından en çok merak edilen soruların ve yanıtlarının bulunduğu son dakika bilgilendirme metni paylaşıldı. Bu metinde yer alan tam kapanmada oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? sorusu merak edilerek yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor.

Oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

OTO TAMİRCİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Tam kapanmada oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? sorusuna ilişkin açıklaması şu şekilde…

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Oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değildir. Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacaktır.

Oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

Ancak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde bu işyerleri, kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabileceklerdir.

Oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

Bu hizmeti sunmak amacıyla işyerlerine gelmek durumunda olan görevli kişiler, sadece bu faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf olacaklardır.

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