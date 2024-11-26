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Otobüs şoförü kadına yardım etmek isterken darp edildi: “Sen ne diyorsun lan…”
Giriş Tarihi: 26.11.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
12:25
Otobüs şoförü kadına yardım etmek isterken darp edildi: “Sen ne diyorsun lan…”
Ankara'da otobüs şoförü 40 yaşındaki Huriye Çağlak bir otomobil sürücüsüyle tartışmaya başladı. Sürücünün üzerine yürümesi ve küfürler savurması üzerine olay yerinde bulunan su satıcısı yüzde 58 engelli Yaşar Güllü yardıma koştu. Talihsiz adam öfkeli sürücü tarafından darp edildi. İşte detaylar…