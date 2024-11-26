Otobüs şoförü kadına yardım etmek isterken darp edildi: “Sen ne diyorsun lan…”

"SEN NE DİYORSUN LAN"

Yaşar Güllü, 2006 yılında tır şoförlüğü yaparken geçirdiği kaza sonucu omuriliğinin zedelendiğini söyleyerek, "Ben su satarken üşüdüğüm için karşıya çay içmeye gidecektim. Beyaz bir aracın sürücüsü kapıyı açmış otobüs şoförü kadına hakaret ve çok ağır küfürler ediyordu. Kadına saldıracaktı. Ben de yanına yaklaşıp, 'Beyefendi ne yapıyorsunuz, yazık' dedim. 'Sen ne diyorsun lan' diyerek bana yumruk attı. Ben zaten yüzde 58 engelliyim, omuriliğimde kırık var. Beni uzun bir süre dövdü, 5 saat hastanede tedavi altında kaldım.