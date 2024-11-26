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Giriş Tarihi: 26.11.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:25

Otobüs şoförü kadına yardım etmek isterken darp edildi: “Sen ne diyorsun lan…”

Ankara'da otobüs şoförü 40 yaşındaki Huriye Çağlak bir otomobil sürücüsüyle tartışmaya başladı. Sürücünün üzerine yürümesi ve küfürler savurması üzerine olay yerinde bulunan su satıcısı yüzde 58 engelli Yaşar Güllü yardıma koştu. Talihsiz adam öfkeli sürücü tarafından darp edildi. İşte detaylar…

DHA
Otobüs şoförü kadına yardım etmek isterken darp edildi: Sen ne diyorsun lan…

Olay, Ankara'da meydana geldi. Otobüs şoförü olan Huriye Çağlak, durağa otomobilini park eden O.C.'den aracını çekmesini isteyince tartışma çıktı. Trafik ışıklarında su sattığı sırada durumu gören ve yüzde 58 engeli bulunan Yaşar Güllü, sürücüye müdahale etti. Sürücü, kendisine engel olmaya çalışan Yaşar Güllü'yü darbetti.

Otobüs şoförü kadına yardım etmek isterken darp edildi: Sen ne diyorsun lan…

Yaralanarak hastaneye kaldırılan Güllü'ye, bir hafta iş göremez raporu verildi. Güllü ile otobüs şoförü Huriye Çağlak, sürücü hakkında şikayette bulundu. Gözaltına alınan O.C., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Otobüs şoförü kadına yardım etmek isterken darp edildi: Sen ne diyorsun lan…

"SEN NE DİYORSUN LAN"

Yaşar Güllü, 2006 yılında tır şoförlüğü yaparken geçirdiği kaza sonucu omuriliğinin zedelendiğini söyleyerek, "Ben su satarken üşüdüğüm için karşıya çay içmeye gidecektim. Beyaz bir aracın sürücüsü kapıyı açmış otobüs şoförü kadına hakaret ve çok ağır küfürler ediyordu. Kadına saldıracaktı. Ben de yanına yaklaşıp, 'Beyefendi ne yapıyorsunuz, yazık' dedim. 'Sen ne diyorsun lan' diyerek bana yumruk attı. Ben zaten yüzde 58 engelliyim, omuriliğimde kırık var. Beni uzun bir süre dövdü, 5 saat hastanede tedavi altında kaldım.

Otobüs şoförü kadına yardım etmek isterken darp edildi: Sen ne diyorsun lan…

Yüzümde yaralar var, beyin MR'ım çekildi. Hiç tanımadığım, husumetimin olmadığı ve hiç hakaret etmediğim biri kişi beni dövdü. şoföre saldırmaması için Allah rızası için müdahale ettim. Çevredekiler adamın beni dövmesini görmesine rağmen izledi, kimse müdahale etmedi. Beni döverek karşı kaldırıma kadar götürdü. Belime çok darbe aldım, çalışamaz hale geldim.

Otobüs şoförü kadına yardım etmek isterken darp edildi: Sen ne diyorsun lan…

"BURNU KAN İÇİNDEYDİ"

Otobüs şoförü Huriye Çağlak da sürücü hakkında şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Durağın kenarında durduğu için bizim yolcu almamızı engelliyordu. Kornaya bastım, elini camdan çıkarıp rahat hareketler yapıyordu. Sonrasında tekrar selektör yaptım yine aynı şekilde. Sonra ben plakanın resmini çektim. Plakanın resmini çekince de rahatsız oldu. 'Sen kimsin de benim resmimi alıyorsun' dedi. Sonra ağzı alınmayacak küfürler etmeye başladı. Sonrasında ben de kızdım ona, arabaya geçtim.

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