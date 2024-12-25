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Otobüste husumetlisinin boğazını keserek öldürmüştü! " Olay aklıma geldi dayanamadım!"
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
14:39
Otobüste husumetlisinin boğazını keserek öldürmüştü! " Olay aklıma geldi dayanamadım!"
Kocaeli'de yeğeniyle kaçarak evlenen genci özel halk otobüsünde defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Volkan Aydın hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanık, iddianamede yer alan ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek, "Amacım öldürmek değildi, niyetim Enes Yiğithan Toramanı korkutmaktı" dedi.