Otobüste husumetlisinin boğazını keserek öldürmüştü! " Olay aklıma geldi dayanamadım!"

"DAYANAMAYIP ONU BIÇAKLADIM"



Cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Enes Yiğithan Toraman'ın kalbi başta olmak üzere vücudunda toplam 15 bıçak darbesi bulunduğu bilgisi yer aldı. İddianamede, tutuklu sanık Volkan A.'nın ifadesine de yer verildi. İfadesinde, Enes'in yeğeni Kübra'nın eşi olduğunu söyleyen Volkan A., "Enes ile Kübra'nın evlilikleri sıkıntılıydı ve bu nedenle ayrıldılar ancak daha sonra barıştılar. Olay günü Kübra'nın Enes ile barışmasının Kübra'nın rızası ile olup olmadığını öğrenmek istedim. Bunun için Enes'in iş yeri olan Karamürsel'e gittim. Enes'in iş yerinin tam olarak nerede olduğunu bilmediğim yeri bir süre aradım, bulamayınca Karamürsel'den İzmit'e dönmek için otobüse bindim. Otobüste Yiğit'i görünce yeğenime ve ailemize yaptıkları aklıma geldi, dayanamayıp onu bıçakladım" dedi.

