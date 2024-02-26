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Haberler Yaşam Otobüste taciz: 14 yaşındaki kıza yaklaşıp bunları söyleyince dayağı yedi!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:52

Otobüste taciz: 14 yaşındaki kıza yaklaşıp bunları söyleyince dayağı yedi!

İğrenç olay Kocaeli İzmit'teki belediye otobüsünde yaşandı. M.B. 14 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla H.G. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. H.G. çıkan kavgada kanlar içinde kaldı. H.G'nin kızını sürekli taciz ettiğini belirten baba M.B., "Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş. Kızıma telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızımla birlikte aynı okula giden başka bir öğrenciyi de rahatsız etmiş" diye konuştu.

İHA
Otobüste taciz: 14 yaşındaki kıza yaklaşıp bunları söyleyince dayağı yedi!

Belediye otobüsüne binen bir sapık, 14 yaşındaki kızı taciz etti. İğrenç olay Kocaeli İzmit'te meydana geldi. M.B. (45) kızı H.B. (14) ile 710 hat numaralı belediye otobüsüne bindi. M.B. kızını taciz ettiği iddiasıyla H.G. isimli şahıs ile tartışmaya başladı.

Otobüste taciz: 14 yaşındaki kıza yaklaşıp bunları söyleyince dayağı yedi!

Büyüyen tartışma otobüsün dışına taşarken, kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ikiliyi ayırırken, H.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Otobüste taciz: 14 yaşındaki kıza yaklaşıp bunları söyleyince dayağı yedi!

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.B. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Otobüste taciz: 14 yaşındaki kıza yaklaşıp bunları söyleyince dayağı yedi!

"KIZIM DA BUNLARI BANA SÖYLEDİ"
Kızının hep aynı otobüs ile okula gittiğini söyleyen M.B., "Kızım kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından tacize uğradı. Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş ve telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızım da bunları bana söyledi, bu sabahta beraber otobüse bindik. Kızım ilerlerken aynı vatandaşın boş bir koltuğu kızıma işaret ederek oturmasını söyledi. Bende otobüste 'Sen kimsin?' dedim, tartışmaya başladık. Aşağıya indik tartışma devam etti, sonra emniyet güçleri geldi adlı ve götürdüler" dedi.

Otobüste taciz: 14 yaşındaki kıza yaklaşıp bunları söyleyince dayağı yedi!

UYANDIĞINDA GÖZ GÖZE GELMİŞ!
Kızının H.G.'den rahatsız olduğunu söyleyen M.B., "Kızım otobüse bindiği zaman bu şahıs sürekli olarak oturduğu yerden kalkıp kızıma yer veriyor. Kızımın da yaşı küçük bazı şeyleri düşünemiyor ve oturuyor. Yol uzun olduğu için bazen uyuyor, uyandığında aynı adamla göz göze geldiğini söyledi. Kendisine gülümsediğini söyledi" diye konuştu.

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