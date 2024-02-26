Otobüste taciz: 14 yaşındaki kıza yaklaşıp bunları söyleyince dayağı yedi!

"KIZIM DA BUNLARI BANA SÖYLEDİ"

Kızının hep aynı otobüs ile okula gittiğini söyleyen M.B., "Kızım kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından tacize uğradı. Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş ve telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızım da bunları bana söyledi, bu sabahta beraber otobüse bindik. Kızım ilerlerken aynı vatandaşın boş bir koltuğu kızıma işaret ederek oturmasını söyledi. Bende otobüste 'Sen kimsin?' dedim, tartışmaya başladık. Aşağıya indik tartışma devam etti, sonra emniyet güçleri geldi adlı ve götürdüler" dedi.