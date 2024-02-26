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Otobüste taciz: 14 yaşındaki kıza yaklaşıp bunları söyleyince dayağı yedi!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
15:52
Otobüste taciz: 14 yaşındaki kıza yaklaşıp bunları söyleyince dayağı yedi!
İğrenç olay Kocaeli İzmit'teki belediye otobüsünde yaşandı. M.B. 14 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla H.G. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. H.G. çıkan kavgada kanlar içinde kaldı. H.G'nin kızını sürekli taciz ettiğini belirten baba M.B., "Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş. Kızıma telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızımla birlikte aynı okula giden başka bir öğrenciyi de rahatsız etmiş" diye konuştu.