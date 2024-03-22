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Haberler Yaşam Otobüste üniversiteli kıza taciz! Çığlık çığlığa yardım istedi: Vücuduma dokunarak…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 11:15

Otobüste üniversiteli kıza taciz! Çığlık çığlığa yardım istedi: Vücuduma dokunarak…

Adana'da Hüseyin Sevedi, otobüste önündeki koltukta oturan Burcu A.'yı taciz etti. Vücuduna dokunulduğunu fark eden Burcu A.'nın tepkisi üzerine diğer yolcular tacizciyi yakalayıp darp etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadının sözleri tüyler ürpertti: Sürekli takip ediyordu, bugün de…

Ziya RAMOĞLU
Otobüste üniversiteli kıza taciz! Çığlık çığlığa yardım istedi: Vücuduma dokunarak…

İğrenç olay, dün saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Burcu A., muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki duraktan otobüse bindi. Bir süre sonra otobüse, kadınla daha önce aynı mahallede oturan Suriye uyruklu Hüseyin Sevedi bindi.

Otobüste üniversiteli kıza taciz! Çığlık çığlığa yardım istedi: Vücuduma dokunarak…

ARKA KOLTUĞUNA OTURUP TACİZ ETTİ…

Şüpheli, Burcu A.'nın arkasındaki koltuk boşalınca oraya oturdu. Sevedi, Burcu A.'yı vücuduna dokunarak taciz etti. Sinirlenen Burcu A., Sevedi'ye tepki gösterip üzerine yürüdü.

Toplu taşımada genç kızı taciz eden şahıs kamerada | Video

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Otobüste üniversiteli kıza taciz! Çığlık çığlığa yardım istedi: Vücuduma dokunarak…

O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüstekiler de şüpheliyi yakalayıp darbetti. Şoför, otobüsü park edip, polise ihbarda bulundu.

Otobüste üniversiteli kıza taciz! Çığlık çığlığa yardım istedi: Vücuduma dokunarak…

"SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU!"

Olay yerine gelen Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Sevedi'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Burcu A., ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.

Otobüste üniversiteli kıza taciz! Çığlık çığlığa yardım istedi: Vücuduma dokunarak…

SUÇU KABUL ETMEDİ

Sevedi ise "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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