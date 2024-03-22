Otobüste üniversiteli kıza taciz! Çığlık çığlığa yardım istedi: Vücuduma dokunarak…

"SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU!"

Olay yerine gelen Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Sevedi'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Burcu A., ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.