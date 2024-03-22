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Otobüste üniversiteli kıza taciz! Çığlık çığlığa yardım istedi: Vücuduma dokunarak…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
11:15
Otobüste üniversiteli kıza taciz! Çığlık çığlığa yardım istedi: Vücuduma dokunarak…
Adana'da Hüseyin Sevedi, otobüste önündeki koltukta oturan Burcu A.'yı taciz etti. Vücuduna dokunulduğunu fark eden Burcu A.'nın tepkisi üzerine diğer yolcular tacizciyi yakalayıp darp etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadının sözleri tüyler ürpertti: Sürekli takip ediyordu, bugün de…