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Otomobil alev alev yandı! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı...
Korkunç olay Bursa'nın inegöl ilçesinde meydana geldi. Benzin istasyonunda mola veren eski model bir otomobil, alev alev yandı. Araç içerisindeki 3 yaşındaki Çınar U. işletme sahibi tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla devlet hastanesine kaldırılan küçük çocuk yanık tedavi ünitesine alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 29.04.2020
16:38
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
16:44
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