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Otomobil alev alev yandı! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı...

Korkunç olay 'nın inegöl ilçesinde meydana geldi. Benzin istasyonunda mola veren eski model bir otomobil, alev alev yandı. Araç içerisindeki 3 yaşındaki Çınar U. işletme sahibi tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla devlet hastanesine kaldırılan küçük çocuk yanık tedavi ünitesine alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 16:44
Otomobil alev alev yandı! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı...

'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otomobilin içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk yangında ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Otomobil alev alev yandı! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı...

Olay Ankara yolu Mezitler bölgesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İnegöl'den Sultaniye Mahallesine gitmek isteyen Dilan U. idaresinde 16 AGC 117 plakalı otomobil yol üzerinde bir petrol istasyonunda durdu. Dilan U. mola verdiği esnada bilinmeyen bir sebeple araçta yangın çıktı.

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Otomobil alev alev yandı! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı...

Araç içerisindeki 3 yaşındaki Çınar U. işletme sahibi tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki Çınar 112 ekibinin ilk müdahalesinden sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil alev alev yandı! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı...

Vücudunda yanıklar bulunan Dilan U. 'daki yanık ünitesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil alev alev yandı! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı...
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Otomobil alev alev yandı! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı...
Otomobil alev alev yandı! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı...
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