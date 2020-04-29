Otomobil alev alev yandı! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı...

Araç içerisindeki 3 yaşındaki Çınar U. işletme sahibi tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki Çınar 112 ekibinin ilk müdahalesinden sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.