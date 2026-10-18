Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?
Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 09:26

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

Otomobiller, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek zamanla hayatımızın ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kimi modeller tasarımlarıyla, kimileri dayanıklılıklarıyla, kimileri ise yıllara meydan okuyan başarılarıyla hafızalara kazındı. Peki, dünya genelinde en çok satılan otomobiller hangileri? İşte otomobil tarihine damga vuran o modeller...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TREND HABERLER
  • ABONE OL
Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

Otomobillerin gelişimi, ulaşım alışkanlıklarını değiştirmekle kalmadı, dünya genelinde büyük bir otomobil tutkusunu da beraberinde getirdi. Bazı modeller sundukları konfor ve performansla öne çıkarken bazıları milyonlarca satış rakamına ulaşarak otomotiv tarihine adını yazdırdı. Peki, bugüne kadar dünya genelinde en çok tercih edilen otomobiller hangileri oldu? İşte tüm zamanların en çok satan otomobilleri...

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

11- BMW 3 SERISI – 16 MİLYON

Aşağı yukarı aynı üretim numaralarına bir araba, listenin 11. sırasında. 1975 yılından bu yana farklı jenerasyonlarda ve kasalarda seri olarak üretilmiş, BMW'nin en çok sevilen ve kullanılan otomobil sınıfları arasında yer alıyor. Coupe'ler, cabriolet'ler, performans versiyonları gibi farklı çeşitleriyle Alman markasının çekirdek modeli olan BMW 3 Serisi, 46 yıllık geçmişinde şu an itibariyle yaklaşık 16 milyon adetle en çok satan 11. otomobil oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

10 - FORD MODEL T – 16,5 MİLYON

Tarihin en ikonik otomobillerden biri olan Ford Model T, üretildiği andan itibaren dünyanın en çok satan otomobilleri arasına girmeyi başardı. BMW 3 serisinin ilerleyen dönemlerde onu geride bırakacağı biliniyor. Fakat bu durum, Ford Model T'nin övgülerini ortadan kaldırmayacağı görülüyor. 1908-1927 üretim döneminde 1, 5, 10 ve 15 milyon adede ulaşan ilk otomobil oldu. Ve ilginç bir gerçek; 1916'da tüm dünyada yollardaki arabaların yüzde 55'i Model T'lerdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

9 - FORD FIESTA – 16,5 MİLYON

Nesiller boyunca ve dünya çapında kitlelere hitap eden en büyük otomobillerden biri. Avrupa pazarının gözdesi, satışta olduğu 45 yıl boyunca 16 milyon adedin üzerinde satıldı ve bu rakam hızla artıyor. Fiesta, hala her yıl İngiltere ve Avrupa'nın en çok satanlar listelerinde sürekli bir yer işgal ediyor.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

8 - LADA 'KLASİK' – 17.75 MİLYON

Fiat 126 tabanlı Lada Classic, farklı görünümleri ile Rusya'ya, ve aslında batı dünyasının birçok bölgesinde en kullanılan otomobillerden biri, devlet tarafından işletilen şirkete en çok satanlar listesinde bir yer kazandırdı. Lada, 42 yıllık dönemde yaklaşık 17,75 milyon satıldı.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

7- OPEL/VAUXHALL CORSA – 18 MİLYONUN ÜZERİNDE

Her ne kadar şaşırtıcı olsa da Corsa, pazara altı yıl sonra gelmesine rağmen aslında baş rakibini geride bırakıyor. Satışta olduğu 39 yıl boyunca,dünya çapında çeşitli görünümlerde ve çeşitli versiyonlar ile yaklaşık 18.000.000 Corsa satıldı ve bu sayı giderek artıyor.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

6- VOLKSWAGEN BEETLE – 21 MİLYONDAN FAZLA

Volkswagen Beetle, 21 milyonu aşan satış rakamıyla aynı zamanda 20 milyon adedi aşan ilk otomobil oldu ve 1990'ların sonlarında dünyanın en çok satan otomobili oldu. Beetle onlarca yıldır, hala en sevilen otomobiller arasında yer almaya devam ediyor.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

5 - VOLKSWAGEN PASSAT – 23 MİLYONDAN FAZLA

Passat, 1973 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana Volkswagen'in sedan ailesinden yaklaşık 23 milyon adet üretildi ve satıldı. Satışta geçen bunca zamana rağmen, Passat'ın satıcı olarak tam performansa ulaşması 1990'lardaki mühendisliğine kadar mümkün değildi. Fakat günümüzde en çok satan otomobiller arasında 5. sırada yerini alıyor.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

4- HONDA CIVIC – 24 MİLYONDAN FAZLA

Volkswagen Golf'ten bile öncesine dayanan Honda Civic'in hem zamanı hem de tutarlı bir küresel varlığı var. Civic, satışta olduğu yaklaşık 50 yıllık süre içerisinde Honda için dünya çapında 24 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

3- VOLKSWAGEN GOLF – 35 MİLYONDAN FAZLA

Artık sekizinci nesline giren Golf , Mini veya Fiat 500 kadar ikonik ve bu statüye neredeyse yirmi yıllık bir açıkla da ulaşıyor. Buna ek olarak Golf, 35 milyon adet satışla tüm zamanların en çok satan üçüncü otomobili oldu. Golf, Volkswagen için 2002'de en çok satan VW otomobili olarak da kayıtlara geçti.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

2 - FORD F-SERISI – 41 MİLYONUN ÜZERINDE

1948'de başlayan ve bugün hala F150 ile devam eden Ford F-Serisi pikaplar, tarihte satılan en popüler ikinci otomobil. 43 yılı aşkın süredir Amerika'nın en çok satan kamyonu olan F Serisinin, uzatılmış ömrü boyunca 41 milyon satış rakamına ulaşması bu nedenle şaşırtıcı değil.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

1 - TOYOTA COROLLA – 50 MİLYONDAN FAZLA

Ancak ABD'nin omurgası bile Japon sanayi devini deviremedi. Toyota Corolla, çeşitli versiyonlarıyla 2021 yılı itibarıyla 50 milyon adedi aştı. 55 yıldır birçok çeşidi ile Corolla, kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılamış görünüyor ve bunu satış rakamlarıyla da gösteriyor.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

Bir dönemin en gözde otomobilleri, yıllar içinde yerlerini yeni nesil modellere bırakarak üretim bantlarına veda etti. Fiat Linea gibi yakın geçmişte yollarda sıkça karşılaştığımız araçların yanı sıra, hafızalara kazınan pek çok otomobil de artık yalnızca ikinci el piyasasında karşımıza çıkıyor. Türkiye'de uzun yıllar kullanılan ve otomobil tutkunlarının unutamadığı bu modeller, nostalji rüzgârını yeniden estiriyor. İşte bir zamanlar yollara damga vuran, ancak bugün üretimi sona eren 62 otomobil modeli...

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olmayan efsane olarak hafızalara kazınan 62 model...

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

1. Fiat Albea

Fiat'ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

Türkiye'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

2. Fiat Tempra

Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği Tempra, 2.0 litre, 148 beygir gücü ve 16v motor seçeneğiyle Türkiye'de üretilen dönemin en güçlü binek otomobil ünvanına sahipti.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

3. Fiat Tipo

Tipo, İtalyan otomotiv firması Fiat'ın 1988 ile 1995 yılları arasında ürettiği gözde modellerden biriydi.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

Ön camları elektrikli olan otomobil, 1.4 ve 1.6 motor seçenekleriyle satılıyordu.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

4. Fiat Uno

İtalyanların supermini car adını verdikleri Uno, 1983 - 1995 yılları arasında üretildi.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

Türkiye'de ise 1994 yılında birleştirilmeye başlanarak 2000 yılına kadar üretilen araç, küçük ve seri olmasından dolayı özellikle şehir içi kullanımda tercih ediliyordu.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

5. Fiat Marea

2001 yılında Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilmeye başlanan araç, 2002 Haziran ayında yenilenerek ikinci nesline kavuştu.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

2007'de üretimi son bularak yerini Fiat Linea'ya bıraktı.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

6. Fiat Palio

Türkiye'de Active, Dynamic ve Premio seçenekleri ile satışa sunulan Palio, 1998'den 2011'e kadar üretildi. Türkiye'de çok yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

7. Fiat 126

Fiat 500'ün halefi olan 126, 1972 ile 2000 yılları arasında üretildi.

SON DAKİKA