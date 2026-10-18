Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?

3- VOLKSWAGEN GOLF – 35 MİLYONDAN FAZLA

Artık sekizinci nesline giren Golf , Mini veya Fiat 500 kadar ikonik ve bu statüye neredeyse yirmi yıllık bir açıkla da ulaşıyor. Buna ek olarak Golf, 35 milyon adet satışla tüm zamanların en çok satan üçüncü otomobili oldu. Golf, Volkswagen için 2002'de en çok satan VW otomobili olarak da kayıtlara geçti.