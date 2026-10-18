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Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?
Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 09:26
Otomobil tarihinin en çok satan araçları listesi! Honda, Ford, Lada ve diğerleri! Rekor hangi markada?
Otomobiller, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek zamanla hayatımızın ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kimi modeller tasarımlarıyla, kimileri dayanıklılıklarıyla, kimileri ise yıllara meydan okuyan başarılarıyla hafızalara kazındı. Peki, dünya genelinde en çok satılan otomobiller hangileri? İşte otomobil tarihine damga vuran o modeller...