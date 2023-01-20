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Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu, gözlerine inanamadı: Aman satın alırken bu detaya dikkat!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
09:58
Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu, gözlerine inanamadı: Aman satın alırken bu detaya dikkat!
Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İş insanı, çalınan lüks otomobilini tamamen parçalanmış halde buldu. Gözlerine inanamayan adam, otomobili satın alırken o hatayı yapmıştı. İşte otomobil alırken dikkat etmeniz gereken o kritik detay...