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Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:58

Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu, gözlerine inanamadı: Aman satın alırken bu detaya dikkat!

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İş insanı, çalınan lüks otomobilini tamamen parçalanmış halde buldu. Gözlerine inanamayan adam, otomobili satın alırken o hatayı yapmıştı. İşte otomobil alırken dikkat etmeniz gereken o kritik detay...

DHA
Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu, gözlerine inanamadı: Aman satın alırken bu detaya dikkat!

Esenyurt'ta 8 Ocak 2023 tarihinde A.A.'ya ait park halindeki lüks otomobil park edildiği yerden çalındı.

Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu, gözlerine inanamadı: Aman satın alırken bu detaya dikkat!

Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada otomobilin sahibi A.A. ile görüşen ekipler, aracı satın aldığı kişinin "Kaybettim" bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrendi.

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Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu, gözlerine inanamadı: Aman satın alırken bu detaya dikkat!

Alıcı ile satıcının birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında bir alacak verecek meselesi olduğu belirlendi.

Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu, gözlerine inanamadı: Aman satın alırken bu detaya dikkat!

Bu gelişme üzerine otomobilin eski sahibi Muhammet R.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Önce suçlamaları kabul etmeyen Muhammet R.Y.'nin daha sonra alacağına karşılık elindeki kontak anahtarı ile otomobili çaldığını itiraf etti.

Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu, gözlerine inanamadı: Aman satın alırken bu detaya dikkat!

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı otomobilin satışına aracılık yapan Ayhan G. ile otomobili parçalara ayırarak yedek parça haline getiren Gökhan Y. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.

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