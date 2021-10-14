HaberlerYaşamOtomobille erkek arkadaşının kafasını ezdi! Başında feryat etti: Kalk ne olursun...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:58Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 12:01
Otomobille erkek arkadaşının kafasını ezdi! Başında feryat etti: Kalk ne olursun...
Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını kazayla ezdiği iddiası güvenlik kameraları tarafından çürütülen kadın, aracın altından güçlükle çıkartılan cenazenin başında, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etti.