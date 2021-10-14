Otomobille erkek arkadaşının kafasını ezdi! Başında feryat etti: Kalk ne olursun...

Alkolün etkisindeki Dilek D., kendisine kazanın nasıl olduğunu soran polis ekiplerine, kavga ettikleri Murat Avcı'yı fark etmediğini ve olayın kazara yaşandığını söyledi. Konuyu araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, Dilek D.'nin ilk ifadesi ile çevreden toplanan güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti.