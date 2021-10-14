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Haberler Yaşam Otomobille erkek arkadaşının kafasını ezdi! Başında feryat etti: Kalk ne olursun...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 12:01

Otomobille erkek arkadaşının kafasını ezdi! Başında feryat etti: Kalk ne olursun...

Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını kazayla ezdiği iddiası güvenlik kameraları tarafından çürütülen kadın, aracın altından güçlükle çıkartılan cenazenin başında, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etti.

Otomobille erkek arkadaşının kafasını ezdi! Başında feryat etti: Kalk ne olursun...
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Otomobille erkek arkadaşının kafasını ezdi! Başında feryat etti: Kalk ne olursun...

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, 4 yıldır birlikte yaşayan Dilek D. (34) ve Murat Avcı (41), Dilek D.'nin kullandığı 35 MRT 34 plakalı araçla kaldıkları apart dairesine geldi.

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Otomobille erkek arkadaşının kafasını ezdi! Başında feryat etti: Kalk ne olursun...

Daha sonra Dilek D.'nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Murat Avcı'nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Otomobille erkek arkadaşının kafasını ezdi! Başında feryat etti: Kalk ne olursun...

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Murat Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobille erkek arkadaşının kafasını ezdi! Başında feryat etti: Kalk ne olursun...

Alkolün etkisindeki Dilek D., kendisine kazanın nasıl olduğunu soran polis ekiplerine, kavga ettikleri Murat Avcı'yı fark etmediğini ve olayın kazara yaşandığını söyledi. Konuyu araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, Dilek D.'nin ilk ifadesi ile çevreden toplanan güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti.

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