İkinci el ve sıfır araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu Ocak ayıyla birlikte araç almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV düzenlemesi yayınlandı. Düzenlemeye göre, 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Sıfır araba fiyatları bu yayınlanan bu bilgiyle birlikte merak konusu olurken, bazı araçlarda 40 bin liraya varan indirimler meydana geldi. Peki, 2022 ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları listesi

ÖTV İNDİRİMİ SIFIR ARAÇ - OTOMOBİL FİYATLARI LİSTESİ 2022

Yeni ÖTV düzenlemesi ile bazı sıfır araçlara indirim geldi. ÖTV matrahı kararına göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.