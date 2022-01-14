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Haberler Yaşam ÖTV indirimi sıfır araç fiyatları listesi 2022: ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları listesi yayınlandı!
Giriş Tarihi: 14.01.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 16:01

ÖTV indirimi sıfır araç fiyatları listesi 2022: ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları listesi yayınlandı!

Sıfır araç fiyatları, araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete'de geçtiğimiz gün yayımlanan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla otomotivde sıfır araçlar için alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden düzenlendi. Bu gelişme ile birlikte araba sahibi olmak isteyenler, ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları listesini araştırmaya başladı. ÖTV indirimi ile birlikte, bazı araçlarda 40 bin TL'ye varan indirimler meydana geldi. Peki, ÖTV indirimli 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte, 300.000 TL altı ÖTV indirimi gelen sıfır araç fiyatları ve ÖTV indirimli güncel otomobil fiyatları listesi...

ÖTV indirimi sıfır araç fiyatları listesi 2022: ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları listesi yayınlandı!

İkinci el ve sıfır araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu Ocak ayıyla birlikte araç almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV düzenlemesi yayınlandı. Düzenlemeye göre, 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Sıfır araba fiyatları bu yayınlanan bu bilgiyle birlikte merak konusu olurken, bazı araçlarda 40 bin liraya varan indirimler meydana geldi. Peki, 2022 ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları listesi

ÖTV İNDİRİMİ SIFIR ARAÇ - OTOMOBİL FİYATLARI LİSTESİ 2022

Yeni ÖTV düzenlemesi ile bazı sıfır araçlara indirim geldi. ÖTV matrahı kararına göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.

ÖTV indirimi sıfır araç fiyatları listesi 2022: ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları listesi yayınlandı!

ÖTV DÜZENLMESİ İLE 2 YENİ FİYAT MATRAHI EKLENDİ

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için;

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik,

ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik,

ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık,

ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve

ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilerecek.

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ÖTV indirimi sıfır araç fiyatları listesi 2022: ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları listesi yayınlandı!

İşte yeni ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası liste fiyatı düşen sıfır otomobiller;

ÖTV indirimi sıfır araç fiyatları listesi 2022: ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları listesi yayınlandı!

ÖTV İNDİRİMİ OLAN ARAÇLAR BELLİ OLDU

Toyota Corolla 1.5 Vision MultiDrive S

Aracın vergisiz fiyatı: 198.564 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 421.750 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 398.318 TL

ÖTV indirimi sıfır araç fiyatları listesi 2022: ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları listesi yayınlandı!

Toyota Corolla 1.5 Vision Manuel

Aracın vergisiz fiyatı: 190.325 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 404.250 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 381.791 TL

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