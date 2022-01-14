Sıfır araç fiyatları, araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete'de geçtiğimiz gün yayımlanan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla otomotivde sıfır araçlar için alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden düzenlendi. Bu gelişme ile birlikte araba sahibi olmak isteyenler, ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları listesini araştırmaya başladı. ÖTV indirimi ile birlikte, bazı araçlarda 40 bin TL'ye varan indirimler meydana geldi. Peki, ÖTV indirimli 300 bin TL altı sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte, 300.000 TL altı ÖTV indirimi gelen sıfır araç fiyatları ve ÖTV indirimli güncel otomobil fiyatları listesi...