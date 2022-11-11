ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi açıklaması!

Bakan Nebati'den gelen "indirim yok, matrah düzenlemesi var" açıklamasının ardından konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bununla beraber vatandaşlar "2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle otomobil piyasasını yakından takip eden veya yakın zamanda araç alım satımı yapmayı düşünen vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? İşte tüm bu detaylar.