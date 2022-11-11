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Haberler Yaşam ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi açıklaması!
Giriş Tarihi: 11.11.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 09:41

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi açıklaması!

Bakan Nebati'den gelen "indirim yok, matrah düzenlemesi var" açıklamasının ardından konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bununla beraber vatandaşlar "2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle otomobil piyasasını yakından takip eden veya yakın zamanda araç alım satımı yapmayı düşünen vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? İşte tüm bu detaylar.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi açıklaması!

ÖTV matrah düzenlemesi ve arttırımı konusu, geçtiğimiz gün Bakan Nebati'nin açıklamalarıyla gündeme geldi. Herhangi bir indirimin olmadığını duyuran Nebati; düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade ederken bu kapsamda ise "2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖTV matrah düzenlemesi hazırlıkları başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih...

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi açıklaması!

Son dakika açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati merak konusu olan 'Otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gelecek mi? sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." dedi.

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ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi açıklaması!

Aralık ayı ile birlikte ise EYT ile ilgili düzenleme gündeme gelecek. Bütün bu çalışmalar devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Edindiğimiz bilgilere göre AK Parti Aralık ayının ikinci yarısında Meclis'e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürüyor. Bu torba yasada en dikkat çekici konu ise ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri olacak.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi açıklaması!

MATRAH ARTACAK VERGİ DÜŞECEK

Birçok vatandaşın uzun süredir beklediği otomobilde ÖTV indirimini de kapsayacak tasarı ile birçok üründe indirimler söz konusu olacak. Bu noktada temel tüketim maddelerinde ÖTV indirimiyle vatandaşın alım gücüne katkı sağlanmış olacak. Geçtiğimiz aylarda KDV indirimi yapılmıştı.

Otomobillerdeki ÖTV indirimiyle ilgili birkaç alternatifli çalışma yapılıyor. Birinci taslakta ÖTV matrah limitinin artırılması bulunuyor. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi açıklaması!

KÜÇÜK SİLİNDİR VERGİSİZ OLACAK

İkinci taslakta ise matrah artırımının dışında düşük silindir hacmine sahip sıfır otomobillerde ÖTV'nin tamamen sıfırlanması söz konusu olacak. Bu konularda yapılacak çalışmalar ile taslak netleşmiş olacak. ÖTV indirimleri ile hem sıfır otomobillerde hem de ikinci elde bir fiyat düşüşünün olacağı bekleniyor. Otomobil sektöründe de canlılığa yol açacak oylan çalışmanın Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

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