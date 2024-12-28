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Haberler Yaşam ÖTV'SİZ ALINNABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ! Şartlar değişti! 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:19

ÖTV'SİZ ALINNABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ! Şartlar değişti! 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

Engelli vatandaşlar ve araç alıcıları ÖTV'siz araç satışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV'siz engelli aracı için kurallar değişti. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Bu değişiklik sonrası, ÖTV muafiyetli araçlar listesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri? İşte, ÖTV'siz alabilecek otomobiller...

ÖTV’SİZ ALINNABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ! Şartlar değişti! 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

2025 yılında, Engelli vatandaşlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilecek araçlarda önemli bir değişiklik yaşandı. Yeni düzenlemeyle birlikte, ÖTV muafiyetli araçlar için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Bu durumda, yerli üretim oranı %40'ın altında olan araçlar, ÖTV muafiyetinden faydalanamayacak. Peki, ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri? İşte, engelli araç limiti 2025 ve ÖTV'siz alınabilecek araçların listesi...

ÖTV’SİZ ALINNABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ! Şartlar değişti! 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

Resmi Gazete'de yer alan kararla beraber engellilerin alacakları ÖTV'siz araçlar yüzde 40 yerli olmak zorunda.Böylelikle ithal lüks araçlar engelli aracı olamayacak.

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ÖTV’SİZ ALINNABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ! Şartlar değişti! 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 230 bin TL olacak.

ÖTV’SİZ ALINNABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ! Şartlar değişti! 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

10 YIL KULLANMA ZORUNLULUĞU

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında engelli aracı alanlar 5 yıl yerine araçları 10 yılda bir değiştirebileceler. Bu durumda araçlar en az 10 yıl boyunca satılamayacak.

ÖTV’SİZ ALINNABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ! Şartlar değişti! 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

ANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

Ötv muafiyeti kapsamına giren araçlar şu şekilde sıralandı:

- Togg T10X

- Fiat Egea Ailesi

- Renault Clio

- Renault Megane

- Renault Duster

- Hyundai i10

- Hyundai i20

- Hyundai Bayon

- Toyota C-HR

- Toyota Corolla

Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

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