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ÖTV'SİZ ALINNABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ! Şartlar değişti! 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
13:19
ÖTV'SİZ ALINNABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ! Şartlar değişti! 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?
Engelli vatandaşlar ve araç alıcıları ÖTV'siz araç satışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV'siz engelli aracı için kurallar değişti. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Bu değişiklik sonrası, ÖTV muafiyetli araçlar listesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri? İşte, ÖTV'siz alabilecek otomobiller...