Ovacık'ta kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Türkiye genelinde bir çok il gibi Tunceli'de son yılların en çetin kışlarından birini geçiriyor. Kentte bazı ilçelerde kar kalınlığı 2 metreye, Ovacık ilçesinde ise 3 metreye yaklaştı. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Ovacık'ta, bir çok ev ve okulunda aralarında bulunduğu binalarda neredeyse görünmez hale geldi.