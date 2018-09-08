Öyle bir değişti ki....Son haline kendisi bile inanamadı!

Makyajın gücünü kadınlar dünyasında bilmeyen yoktur. Ancak sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar makyajın etkisini daha iyi anlatıyor Makyajın gücünü kadınlar dünyasında bilmeyen yoktur. Ancak sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar makyajın etkisini daha iyi anlatıyor Doğru yapılmış bir makyaj çoğu zaman estetik operasyondan bile daha etkili olabiliyor. Rus makyaj artisti Goar Avetisyan da makyajla insanları ne kadar değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor. Instagram hesabında müşterilerinin geçirdiği inanılmaz değişimleri paylaşan makyaj sanatçısının 5 milyondan fazla takipçisi var. Cilt kusurlarının yanında, yüzdeki yara ve yanık izlerini de sihirli dokunuşlarıyla yok eden Rus sanatçının en büyüleyici çalışmalarından biri de Inna adlı bir kadına yaptığı makyajdı. Makyaj artisti, kendisine fotoğrafını yollayan Inna'nın isteğini geri çevirmedi ve bir günlüğüne de olsa onun en mutlu insanı yaptı. İşte Goar Avetisyan'ın kadınlar üzerinde yarattığı büyük değişim...