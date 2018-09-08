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Öyle bir değişti ki.... haline kendisi bile inanamadı!

Makyajın gücünü kadınlar dünyasında bilmeyen yoktur. Ancak sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar makyajın etkisini daha iyi anlatıyor

Giriş Tarihi: 08.09.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 12:35
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Öyle bir değişti ki.... haline kendisi bile inanamadı!
Öyle bir değişti ki....Son haline kendisi bile inanamadı!

Makyajın gücünü kadınlar dünyasında bilmeyen yoktur. Ancak sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar makyajın etkisini daha iyi anlatıyor

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Öyle bir değişti ki.... haline kendisi bile inanamadı!
Öyle bir değişti ki....Son haline kendisi bile inanamadı!

Doğru yapılmış bir makyaj çoğu zaman estetik operasyondan bile daha etkili olabiliyor. Rus makyaj artisti Goar Avetisyan da makyajla insanları ne kadar değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.

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Öyle bir değişti ki.... haline kendisi bile inanamadı!
Öyle bir değişti ki....Son haline kendisi bile inanamadı!

Instagram hesabında müşterilerinin geçirdiği inanılmaz değişimleri paylaşan makyaj sanatçısının 5 milyondan fazla takipçisi var.

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Öyle bir değişti ki.... haline kendisi bile inanamadı!
Öyle bir değişti ki....Son haline kendisi bile inanamadı!

Cilt kusurlarının yanında, yüzdeki yara ve yanık izlerini de sihirli dokunuşlarıyla yok eden Rus sanatçının en büyüleyici çalışmalarından biri de Inna adlı bir kadına yaptığı makyajdı.

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Öyle bir değişti ki.... haline kendisi bile inanamadı!
Öyle bir değişti ki....Son haline kendisi bile inanamadı!

Makyaj artisti, kendisine fotoğrafını yollayan Inna'nın isteğini geri çevirmedi ve bir günlüğüne de olsa onun en mutlu insanı yaptı.

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Öyle bir değişti ki.... haline kendisi bile inanamadı!
Öyle bir değişti ki....Son haline kendisi bile inanamadı!

İşte Goar Avetisyan'ın kadınlar üzerinde yarattığı büyük değişim...

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Öyle bir değişti ki.... haline kendisi bile inanamadı!
Öyle bir değişti ki....Son haline kendisi bile inanamadı!
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