Haberler
Yaşam
oz taşınımı nedir, neden olur? Uzmanlar uyardı: O illerde etkili olacak! Toz taşınımının etkileri neler?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:10
oz taşınımı nedir, neden olur? Uzmanlar uyardı: O illerde etkili olacak! Toz taşınımının etkileri neler?
Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde etkili olacak toz taşınımına karşı uyarıda bulundu. Suriye'den gelen toz bulutu 3 gün etkili olacak. Hava kalitesini düşüren ve sağlık sorunlarına yol açabilen bu doğa olayı, vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, toz taşınımı nedir, neden olur ve hangi illerde etkili olacak? İşte detaylar…