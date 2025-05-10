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Haberler Yaşam Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada: Tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:32

Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada: Tutuklandı

Adana'da bir ilkokulda özel eğitim öğretmeni B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Şikayet üzerine öğretmen gözaltına alınırken, Adana Valiliği öğretmenin açığa alındığını bildirdi. Gözaltına alınan özel eğitim öğretmeni B.N.T., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada: Tutuklandı

Kan donduran olay Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu'nda meydana geldi.

Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada: Tutuklandı

Özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada: Tutuklandı

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından bir öğrenci velisinin çocuğuna B.N.T. tarafından şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada: Tutuklandı

Öğretmen B.N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği söz konusu öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada: Tutuklandı

B.N.T., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.