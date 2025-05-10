Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada: Tutuklandı

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından bir öğrenci velisinin çocuğuna B.N.T. tarafından şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.