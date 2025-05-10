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Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada: Tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
16:32
Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada: Tutuklandı
Adana'da bir ilkokulda özel eğitim öğretmeni B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Şikayet üzerine öğretmen gözaltına alınırken, Adana Valiliği öğretmenin açığa alındığını bildirdi. Gözaltına alınan özel eğitim öğretmeni B.N.T., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.