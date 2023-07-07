Özel harekatçı ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü… Cinayetten önce tehdit etmiş: Üzerinize şarjör boşaltacağım!

SİLAH SESİ GELİNCE...

Songül I., olayların buraya geleceğini hiç düşünmediğini söyleyerek şunları söyledi:

"Ağabeyim Mehmet ve Remzi bir hışımla ayrı arabalara binerek gitmek istediler. Sanık ile kavga edeceklerini düşündüm ancak kesinlikle bu şekilde sonuçlanabileceğini tahmin etmedim. Yaşanacakları tahmin ettiğim için ben de, annem ve yengemin içinde olduğu Mehmet'in arabasına bindim. Olay yerine gittiğimizde, Remzi ağabeyim bizden önce gelmişti. Arabadan indiğim sırada sanığın ağabeyim Mehmet'e ön camdan elindeki tabanca ile ateş ettiğini gördüm. Kapıyı açtıktan sonra yine silah sesi gelince Remzi ağabeyimin de vurularak yere düştüğünü fark ettim. O anda kurşunun isabet ettiğini anlamamıştım. Ne zaman ki ağzından kan geldiğini gördüm, onunda vurulduğunu anladım" dedi.



