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Haberler Yaşam Özel harekatçı ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü… Cinayetten önce tehdit etmiş: Üzerinize şarjör boşaltacağım!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 12:08

Özel harekatçı ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü… Cinayetten önce tehdit etmiş: Üzerinize şarjör boşaltacağım!

Bursa'da özel harekatçı Adem Ergüner, ağabeyi Mehmet Ergüner ile para meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'e kurşun yağdırdı. 4 kişiyi öldüren Adem Ergüner'in cinayetten önceki son sözleri şok etkisi yarattı…

DHA
Özel harekatçı ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü… Cinayetten önce tehdit etmiş: Üzerinize şarjör boşaltacağım!

Korkunç ocak ayında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde yaşandı. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde özel harekat polisi olarak çalışan 6 yıllık polis memuru Adem Ergüner, iddiaya göre Bingöl'de görev yaptığı sırada, 175 bin liraya sattığı aracının parasını, mütehahitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapması konusunda anlaştı. Evin yapılmadığını görünce de parayı ağabeyinden geri istedi ancak paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı.

Özel harekatçı ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü… Cinayetten önce tehdit etmiş: Üzerinize şarjör boşaltacağım!

DÖRDÜNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine izin alan Adem Ergüner, eşi ve çocuğuyla birlikte soluğu eski görev yeri Eskişehir'de aldı. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde giderek ağabeyi Mehmet Ergüner'e telefon açtı. İkili konuşmak üzere anlaştı. Adem Ergüner, buluşma noktasına giden annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner'e kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Adem Ergüner de tutuklandı.

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Özel harekatçı ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü… Cinayetten önce tehdit etmiş: Üzerinize şarjör boşaltacağım!

Sanık hakkında, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürm' ile 'tehdit' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adem Ergüner'in yargılanmasına başlandı. Yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen dört kişinin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Özel harekatçı ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü… Cinayetten önce tehdit etmiş: Üzerinize şarjör boşaltacağım!

SUSMA HAKKINI KULLANDI
Duruşmada savunması istenen Adem Ergüner, "Psikolojik tedavi görüyorum. Affınıza sığınarak bir sonraki celse ifade vermek istiyorum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Mahkemede sanık olarak dinlenen Ergüner'in kız kardeşi Songül I., okulların sömestir tatiline girmesi nedeniyle ailesini görmek için Orhangazi'ye geldiğini, burada ailesinin moralinin çok bozuk olduğunu fark ettiğini söyleyerek, "Olay günü yeğenim Efecan, babası ile ağabeyim Mehmet'in sanıkla çok şiddetli şekilde telefon görüşmesinde tartıştıklarını ve sanığın Orhangazi'ye dolu olarak geldiğini bana söyledi. Onlara, 'Sizi gelip öldüreceğim, şarjörü size boşaltacağım' şeklinde tehdit içerikli sözler söyledi" dedi.

Özel harekatçı ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü… Cinayetten önce tehdit etmiş: Üzerinize şarjör boşaltacağım!

SİLAH SESİ GELİNCE...
Songül I., olayların buraya geleceğini hiç düşünmediğini söyleyerek şunları söyledi:
"Ağabeyim Mehmet ve Remzi bir hışımla ayrı arabalara binerek gitmek istediler. Sanık ile kavga edeceklerini düşündüm ancak kesinlikle bu şekilde sonuçlanabileceğini tahmin etmedim. Yaşanacakları tahmin ettiğim için ben de, annem ve yengemin içinde olduğu Mehmet'in arabasına bindim. Olay yerine gittiğimizde, Remzi ağabeyim bizden önce gelmişti. Arabadan indiğim sırada sanığın ağabeyim Mehmet'e ön camdan elindeki tabanca ile ateş ettiğini gördüm. Kapıyı açtıktan sonra yine silah sesi gelince Remzi ağabeyimin de vurularak yere düştüğünü fark ettim. O anda kurşunun isabet ettiğini anlamamıştım. Ne zaman ki ağzından kan geldiğini gördüm, onunda vurulduğunu anladım" dedi.

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