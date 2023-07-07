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Özel harekatçı ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü… Cinayetten önce tehdit etmiş: Üzerinize şarjör boşaltacağım!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:08
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
12:08
Özel harekatçı ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü… Cinayetten önce tehdit etmiş: Üzerinize şarjör boşaltacağım!
Bursa'da özel harekatçı Adem Ergüner, ağabeyi Mehmet Ergüner ile para meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'e kurşun yağdırdı. 4 kişiyi öldüren Adem Ergüner'in cinayetten önceki son sözleri şok etkisi yarattı…