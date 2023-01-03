Haberler Yaşam Özel okul ücretleri artış oranı belirleniyor! Gözler MEB açıklamasında: 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 03.01.2023 17:50 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 17:51

Özel okul ücretleri artış oranı belirleniyor! Gözler MEB açıklamasında: 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?

Yeni yılda özel okul ücretleri de merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merakla beklenen bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Detayların yarın kamuoyuna duyurulacağı bildirilirken öte yandan "2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Peki, MEB açıklaması ile Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak? İşte artış oranı hesaplama ekranı ve tüm detaylar.