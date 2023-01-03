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Haberler Yaşam Özel okul ücretleri artış oranı belirleniyor! Gözler MEB açıklamasında: 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 17:50 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 17:51

Özel okul ücretleri artış oranı belirleniyor! Gözler MEB açıklamasında: 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?

Yeni yılda özel okul ücretleri de merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merakla beklenen bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Detayların yarın kamuoyuna duyurulacağı bildirilirken öte yandan "2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Peki, MEB açıklaması ile Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak? İşte artış oranı hesaplama ekranı ve tüm detaylar.

Özel okul ücretleri artış oranı belirleniyor! Gözler MEB açıklamasında: 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?

Özel okul ücretleri son dönemde merak konusu haline gelmeye devam ediyor. Yeni yılla beraber birçok alanda yeni ücretlerin belirlendiği bilinirken veliler "2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?" sorularını gündeme taşıdı. Beklenen açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer, detayların yarın netleşeceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağının bilgisini verdi. Peki, 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak? İşte yeni artış oranı hesaplaması ve tüm gelişmeler.

Özel okul ücretleri artış oranı belirleniyor! Gözler MEB açıklamasında: 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?

ÖZEL OKUL ZAM ORANI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel okul zam oranı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Mahmut Özer özel okullarda ücret artışı konusunda

'Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız açıklamasında bulundu.

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Özel okul ücretleri artış oranı belirleniyor! Gözler MEB açıklamasında: 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.

Özel okul ücretleri artış oranı belirleniyor! Gözler MEB açıklamasında: 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, artış oranı nasıl olacak?

Resmi açıklama yarın kamuoyuyla paylaşacak. Gelişmeleri haberimizden ve sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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