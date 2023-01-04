Haberler Yaşam Özel okul ücretleri ne kadar oldu, artış oranı kaç TL? MEB duyurusu: 2023 2024 Yeni zamlı özel okul ücret listesi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 04.01.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 10:53

Özel okul ücretleri ne kadar oldu, artış oranı kaç TL? MEB duyurusu: 2023 2024 Yeni zamlı özel okul ücret listesi açıklandı mı?

Yeni yıla girilmesiyle birlikte özel okul ücretleri ile ilgili yapılacak zam oranı merak konusu oluyor. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimleri için özel okulu tercih edecekler için ilk açıklama Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi. MEB Mahmut Özer, "2023 yılında özel okullara yapılacak zam oranı 4 Ocak 2023 Çarşamba günü açıklanacak dedi. Özel okulların ya da kolejlerin 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi fiyat listesi gün içinde açıklanması bekleniyor. Peki Özel okul ücretlerine ne kadar zam yapılacak, yılık mı, kaç TL olacak? İşte 2023 2024 Özel okul ücretleri artış oranı ile ilgili detaylar…