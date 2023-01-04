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Giriş Tarihi: 04.01.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 10:53

Özel okul ücretleri ne kadar oldu, artış oranı kaç TL? MEB duyurusu: 2023 2024 Yeni zamlı özel okul ücret listesi açıklandı mı?

Yeni yıla girilmesiyle birlikte özel okul ücretleri ile ilgili yapılacak zam oranı merak konusu oluyor. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimleri için özel okulu tercih edecekler için ilk açıklama Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi. MEB Mahmut Özer, "2023 yılında özel okullara yapılacak zam oranı 4 Ocak 2023 Çarşamba günü açıklanacak dedi. Özel okulların ya da kolejlerin 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi fiyat listesi gün içinde açıklanması bekleniyor. Peki Özel okul ücretlerine ne kadar zam yapılacak, yılık mı, kaç TL olacak? İşte 2023 2024 Özel okul ücretleri artış oranı ile ilgili detaylar…

Özel okul ücretleri ne kadar oldu, artış oranı kaç TL? MEB duyurusu: 2023 2024 Yeni zamlı özel okul ücret listesi açıklandı mı?

Özel okul ücretleri ile ilgili son dakika açıklaması MEB'den bekleniyor. Yeni eğitim öğretim döneminde veliler çocuklarını özel okula kaydettirmeden önce özel okul fiyatları araştırmasına çıktı. Bakan Özer konuyla alakalı " 'Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız " ifadelerini kullandı. Peki Özel okul ücretleri ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak, yıllık mı ödenecek? 2023 Yeni yılda özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL?

Özel okul ücretleri ne kadar oldu, artış oranı kaç TL? MEB duyurusu: 2023 2024 Yeni zamlı özel okul ücret listesi açıklandı mı?

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Özel okul ücretleri henüz açıklanmadı. Konuyla alakalı MEB'den açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

ÖZEL OKUL FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

2023 yılında uygulanacak özel okul ücretleri, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanacak.

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Özel okul ücretleri ne kadar oldu, artış oranı kaç TL? MEB duyurusu: 2023 2024 Yeni zamlı özel okul ücret listesi açıklandı mı?

ÖZEL OKUL 2023 2024 FİYAT LİSTESİ

Özel okul ve kolejlerin 2023-2024 eğitim öğretim dönemine ait fiyat listesi henüz yayınlanmadı.

BAKAN ÖZER DUYURDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılında özel okullara yapılacak zam oranı yarın (4 Ocak) açıklanacak. TEFE-TÜFE oranları bugün belli oldu. İnşallah yarın öğleden sonra özel eğitim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Sadece TEFE-TÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Özel okul ücretleri ne kadar oldu, artış oranı kaç TL? MEB duyurusu: 2023 2024 Yeni zamlı özel okul ücret listesi açıklandı mı?
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Özel okul ücretleri ne kadar oldu, artış oranı kaç TL? MEB duyurusu: 2023 2024 Yeni zamlı özel okul ücret listesi açıklandı mı?
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