Özel Okul Zam Oranları 2023 | MEB ile 2023 Özel Okul Zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumları temsilcileri ile bir araya gelerek yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından Ocak ayında açıklanan ÜFE ve TÜFE oranları üzerinden belirlenen "özel okul zam oranları" ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklama sonrası özel okullara kayıt yaptırmayı düşünen öğrenciler ve velileri söz konusu artışa ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek "MEB ile 2023 özel okul zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

2023 özel okul zam oranları ve tüm detaylar şöyle;