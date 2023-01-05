Özel Okul Zam Oranları 2023 | MEB ile 2023 Özel Okul Zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada özel okul fiyat artış oranını 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması buna ek olarak velilerin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Ocak ayında açıklanan ÜFE ve TÜFE oranlarını dikkate alarak belirlediklerini duyurdu. Son dakika açıklamasının ardından güncel verileri öğrenmek isteyenler "MEB ile 2023 özel okul zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Özel okul zam oranları 2023 bilgileri ve tüm detaylar.