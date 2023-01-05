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Haberler Yaşam Özel Okul Zam Oranları 2023 | MEB ile 2023 Özel Okul Zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 00:03 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 00:03

Özel Okul Zam Oranları 2023 | MEB ile 2023 Özel Okul Zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada özel okul fiyat artış oranını 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması buna ek olarak velilerin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Ocak ayında açıklanan ÜFE ve TÜFE oranlarını dikkate alarak belirlediklerini duyurdu. Son dakika açıklamasının ardından güncel verileri öğrenmek isteyenler "MEB ile 2023 özel okul zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Özel okul zam oranları 2023 bilgileri ve tüm detaylar.

Özel Okul Zam Oranları 2023 | MEB ile 2023 Özel Okul Zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumları temsilcileri ile bir araya gelerek yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından Ocak ayında açıklanan ÜFE ve TÜFE oranları üzerinden belirlenen "özel okul zam oranları" ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklama sonrası özel okullara kayıt yaptırmayı düşünen öğrenciler ve velileri söz konusu artışa ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek "MEB ile 2023 özel okul zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

2023 özel okul zam oranları ve tüm detaylar şöyle;

Özel Okul Zam Oranları 2023 | MEB ile 2023 Özel Okul Zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

2023 ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerin bu süreçte desteklenmesi bağlamında, özel okulların 2023 fiyat artış oranını yüzde 65 olarak belirlediklerini bildirdi.

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Özel Okul Zam Oranları 2023 | MEB ile 2023 Özel Okul Zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Bakan Özer, MEB Tevfik İleri Salonu'nda, özel öğretim kurumları temsilcileri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Saat 15.00'te başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özer, özel eğitim kurumlarının sorunlarıyla ilgili kapsamlı 2023 yılı başlangıç değerlenmesini nihayetlendirdiklerini söyledi.

Özel Okul Zam Oranları 2023 | MEB ile 2023 Özel Okul Zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Özer, "Bu değerlendirmemizde, sadece 2023 yılındaki ücretleri değil, aynı zamanda özel öğretim kurumlarının kalitesinin artması, hizmetiyle ilgili ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili Bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." diye konuştu.

Özel Okul Zam Oranları 2023 | MEB ile 2023 Özel Okul Zam oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Davetlerine hem geçen hafta hem de bu hafta gelen özel öğretim kurumları temsilcilerine teşekkür eden Özer, "Gerçekten yıllardan beri fedakar bir şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülkemizin çocuklarına eğitim hizmeti sunup insan kaynağının niteliğini artırmada gerçekten çok büyük bir sorumluluk yükleniyorlar. Tüm öğrencilerimiz ve tüm velilerimiz adına kendilerine müteşekkiriz." dedi.

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