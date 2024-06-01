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Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti!
Giriş Tarihi: 01.06.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
16:48
Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti!
Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller hayatını kaybetti. Eski başkana Tansu Çilleri'in eşinin ölümüyle birlikte "Özer Uçuran Çiller kimdir?" araştırılmaya başladı. Vefat haberini duyan vatandaşlar hayatı ve kariyeri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in hayatı