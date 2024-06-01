Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller neden öldü, hastalığı neydi?

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.