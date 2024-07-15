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Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte facianın sebebi o kablo!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
11:19
İzmir'de kelimenin tam anlamıyla elektrik akımı faciası yaşandı. Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ile ikinci el antika eşya alımı satımı yapan İnanç Öktemay, sağanak sırasında sokakta elektrik akımına kapıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı. İki arkadaşı hayattan koparan ihmal, yağmur tahliye mazgalı altına sıkışan o tek kabloda saklıydı! İşte facianın detayları…