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Haberler Yaşam Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte facianın sebebi o kablo!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 11:19

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte facianın sebebi o kablo!

İzmir'de kelimenin tam anlamıyla elektrik akımı faciası yaşandı. Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ile ikinci el antika eşya alımı satımı yapan İnanç Öktemay, sağanak sırasında sokakta elektrik akımına kapıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı. İki arkadaşı hayattan koparan ihmal, yağmur tahliye mazgalı altına sıkışan o tek kabloda saklıydı! İşte facianın detayları…

Ceyhan TORLAK
Halit TURAN
MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte facianın sebebi o kablo!

İzmir Konak'ta yaşanan facia, Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında yer aldı.

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte facianın sebebi o kablo!

12 Temmuz Cuma akşamı etkili olan sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı. İki arkadaş olay yerine hayatını kaybederken korkunç olayla ilgili kahreden ihmaller zinciri ortaya çıktı.

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Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte facianın sebebi o kablo!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda çarpıcı detaylara ulaştıldı.

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte facianın sebebi o kablo!

Öyle ki bölgenin Gediz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu belirtilirken, inceleme öncesi ilk olarak elektrik hatlarının olay yerini kapsayan kablo yerleşim fotoğraflarının temin edildiği belirtildi. Olay yerinde Gediz A.Ş.'ye ait 3 adet alçak gerilim besleme devresinin bulunduğu ifade edilirken, devrelerin beslediği trafo merkezinde yalıtım direnci ölçümlerinin yapılmasına karar verildi.

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte facianın sebebi o kablo!

İŞTE ÖLÜMÜ GETİREN O KABLO!

Test ekibi arıza noktasını tespit edemeyince olay yerinde kazı çalışması yapıldı. M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altında sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. Ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki arızadan kaynaklandığı anlaşıldı.

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