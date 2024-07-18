Haberler
Yaşam
Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ölümü ders olmadı: İzmir’de elektrik kabloları tehlike saçıyor!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
10:04
İzmir'de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu olayda GDZ Elektrik ve İZSU'nun ihmali tespit edildi. Öte yandan şehrin pek çok noktasında elektrik kabloları ölüm saçmaya devam etti. Çevresinde hiçbir önlem alınmayan ucu açık elektrik kabloları ve kapatılmayan sigorta kutuları beklenen tehlikeyi gözler önüne serdi! Vatandaşlar isyan etti.