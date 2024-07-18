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Haberler Yaşam Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ölümü ders olmadı: İzmir’de elektrik kabloları tehlike saçıyor!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:04

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ölümü ders olmadı: İzmir’de elektrik kabloları tehlike saçıyor!

İzmir'de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu olayda GDZ Elektrik ve İZSU'nun ihmali tespit edildi. Öte yandan şehrin pek çok noktasında elektrik kabloları ölüm saçmaya devam etti. Çevresinde hiçbir önlem alınmayan ucu açık elektrik kabloları ve kapatılmayan sigorta kutuları beklenen tehlikeyi gözler önüne serdi! Vatandaşlar isyan etti.

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ölümü ders olmadı: İzmir’de elektrik kabloları tehlike saçıyor!

Türkiye, 12 Temmuz günü İzmir Konak'tan gelen haberle sarsıldı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı.

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ölümü ders olmadı: İzmir’de elektrik kabloları tehlike saçıyor!

İki arkadaş olay yerine hayatını kaybederken korkunç olayla ilgili kahreden ihmaller zinciri ortaya çıktı. GDZ Elektrik ve İZSU'nun ihmalinin olduğu tespit edilen elektrik faciasında 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'teki ifadeleri tamamlanan şüphelilerin, adliyeye sevk edilmesi beklenirken 2 kişinin arandığı açıklandı.

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Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ölümü ders olmadı: İzmir’de elektrik kabloları tehlike saçıyor!

Olayla ilgili savcılık 5 kişilik bilirkişi heyetinin de oluşturulacağı vurgulandı. Yeni Asır'ın haberi ise İzmir'deki elektrik akımı tehlikesini bir kez daha kanıtladı.

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ölümü ders olmadı: İzmir’de elektrik kabloları tehlike saçıyor!

Öyle ki şehrin pek çok noktasında elektrik kablolarının ve aydınlatma direklerindeki sigorta panolarının açıkta olması, yeni bir faciaya davetiye çıkardı.

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ölümü ders olmadı: İzmir’de elektrik kabloları tehlike saçıyor!

ELEKTRİK KABLOLARI TEHLİKE SAÇIYOR

İzmir'in turistik ilçelerinden Yeni Foça'da sokak ortasında açıkta bırakılan kabloların vatandaşlarda korku yarattı. Yine Karabağlar'daki İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısındaki trafik lambalarının hemen yanı başında elektrik kablolarının uçlarının açık bir şekilde durduğu ortaya çıktı.

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