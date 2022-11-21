Özgür Karataş kimdir? Amasya trafik kazası sonucu Baş Belası ekibinden hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, eşi kim? - Son dakika

Son dakika Amasya'daki trafik kazasında Özgür Karataş hayatını kaybetti. Baş Belası tiyatro ekibinde yer alan Özgür Karataş olay yerinde can verdi. Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy gibi oyuncuların yer aldığı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, Çorum'dan Samsun'a giderken tıra çarptı. Elim kaza hakkında fikir sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Özgür Karataş kimdir, ne iş yapıyordu? İşte Amasya'da yaşanan trafik kazası hakkında detaylar…