Özgür Karataş kimdir? Amasya trafik kazası sonucu Baş Belası ekibinden hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, eşi kim? - Son dakika

Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerine hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.